Tiene tatuado los aros olímpicos en un tobillo –se los hizo aun antes de que el karate fuese considerado para Tokio 2020–, y los laureles deportivos los lleva fijados en el brazo. Y en el rostro lleva los moretones que le deja cada pelea (como lo mostró ayer en redes sociales).

Ale lleva el éxito a flor de piel y en cada una de sus medallas, porque si hacemos un repaso de sus logros, podemos decir que estamos ante una de las deportistas más ganadoras de la historia: tiene logros en cada uno de los eventos más importantes de su circuito deportivo.

—Podios—

Empezó en el karate desde los 7 años, impulsada por el amor al deporte de sus padres. Conoció a su entrenador Roberto Reyna y desde ese momento no se separaron hasta estar entre las mejores del mundo.

“Es la deportista con más logros del karate peruano”, nos dice brevemente Edwin Assereto, entrenador de la selección peruana de karate (aunque Ale entrena particularmente con Reyna). A los más chicos que practican la disciplina les muestran los logros deportivos de ella para plantear la metas a los que cada uno puede llegar. Es que Alexandra ha sabido plantarse en los principales tatamis del mundo.

Medallista en los Panamericanos y mundiales de karate, también con preseas en los Juegos Panamericanos y Juegos Mundiales, además de decir presente en los Juegos Olímpicos en la única presencia del karate hasta el momento y ahí lograr un diploma olímpico.

Actualmente ocupa el puesto 8 del ránking kumite -61 kg. Llegó a estar en el sexto lugar y a sus 32 años sigue fijándose como meta ser la mejor del mundo. En el mundial pasado llegó al tercer lugar.

Deportistas así motivan a las nuevas generaciones; por eso bien se ha ganado dos veces los laureles deportivos: oro en los Juegos Mundiales 2017 y el mencionado bronce en el Mundial de Karate.





—Más peruanos—

Los Juegos Mundiales son un evento para deportes que no están en el ciclo olímpico (el karate no estará en París) y las medallas de Alexandra no son las únicas. También Perú celebró el bronce de Isabel Aco en Cali 2013.

En la presente edición se espera poder sumar al palmarés bicolor. Estaba clasificado Diego Elías, pero el representante de squash no acudirá a la competencia. Quien sí estará es Rafael Gálvez, quien debuta este miércoles en la modalidad de singles.

El mismo día competirá Gerson Martínez Boca en la modalidad de 9 ball pool de billar, mientras que luego será turno de Felipe Franco, desde el 14, en esquí, y de Matteo Celi, el 15, en muay thai.

Perú busca más alegrías deportivas y estar en estos eventos ya dice mucho para nuestros representantes.

Deportista Disciplina Fecha Fase Gerson Martínez Billar - 9 Ball pool 13/14 julio Octavos de final Rafael Gálvez Squash - singles 13 julio Ronda 32 Felipe Franco Esqui 14 julio Matteo Celi Muaythai - 81kg 15 julio