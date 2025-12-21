En el final del primer set, Alianza Lima tuvo hasta cuatro jugadoras extranjeras en cancha y Universitario podría reclamar los puntos por la Liga Peruana de vóley. ¿Qué pasó?

Sucede que Clarivett Yllescas salió y el cuadro blanquiazul se quedó en cancha con cuatro extranjeras. De acuerdo a las bases del torneo, esto significaría una falta penalizable.

Según la periodista Daniella Fernández, ante un eventual reclamo de Universitario, se considera 3-0 con un triple 25-0 a favor de los cremas.

Durante la transmisión del partido en Latina TV hicieron énfasis en que el punto se jugó con cuatro extranjeras en Alianza Lima. Lo que procedería es el reclamo de la U por los puntos del partido,