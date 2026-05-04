No serán olvidadas jamás, pero compartirán la mesa histórica del club Alianza Lima. Gaby Pérez del Solar, Natalia Málaga, Sara joya... aquellas que lograron el primer tricampeonato aliancista en el vóley (1991-1993) le dan paso a las Sánchez, Orlé, Yllescas. Y las lágrimas de todas en el punto de consagración reflejan justamente eso: este Alianza de Facundo Morando, que venció 3-2 (25-20, 24-26, 25-22, 19-26 y 15-13) a San Martín en el extragame, acaba de escribir en las páginas doradas de una de las instituciones más grandes del Perú: sexto título y segundo tricampeonato.

Del look noventero y las camisetas cuello V con la marca Gloria como auspiciador principal y las estrellas en las mangas de aquellos años a las camisetas entalladas con ocho auspiciadores. Han pasado 33 años y Alianza Lima volvió a tocar el cielo en el vóleibol peruano, siendo el segundo equipo en lograr dos tricampeonato (Regatas también lo hizo) y consiguiendo su sexta estrella.

Y llora Yanlis Feliz, la dominicana que llegó como refuerzo para esta temporada y desde el banco de suplentes ingresó para brillar y cambiar la cara del equipo íntimo. Fueron 21 puntos para ella, la MVP, que entró en el primer set y nunca más salió. “Es mi primer campeonato como jugadora profesional”, dice aún entre lágrimas ante la transmisión oficial de Latina Deportes. “No tengo palabras para describir lo que siento ahora mismo”, añade.

Esmeralda Sánchez, la capitana, carga en hombros con la copa de la Liga Peruana de Vóley. (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)

Y llora también Esmeralda Sánchez, la capitana, la líder, la hincha que llegó desde la selva para vestir los colores azul y blanco, sufrió tres finales perdidas y hoy es la mejor del Perú en su puesto. “Este equipo es lo máximo, estoy orgullosa de ellas”, afirma casi sin voz, pero con la autoridad de saberse la referente de un equipo que está marcando historia en el vóley peruano.

Desde aquel 28 de abril de 2024, cuando ganaron el primer título -y también contra la San Martín-, hasta este momento, Alianza Lima se ha convertido en un equipo indestructible, escalones por delante del resto, capaz de subirse al podio en dos Sudamericanos consecutivos y llegar al Mundial de Clubes. Sus números así lo dictan: esta temporada solo perdieron dos partidos en cancha, ambos contra las santas (en fase 1 y en la final).

Llegó como favorito a la definición, pero tuvo que remar desde atrás. Perdió la primera final, ganó la segunda y en el extragame también sufrió. Estuvo abajo en el primer set, pero aprovechó los siete errores de saque de la San Martín para ponerse adelante.

En adelante, la final fue una batalla en toda la dimensión de su palabra. Cada uno era gritado como si fuera el de la consagración. Y en las tribunas, los hinchas aliancistas también jugaban su partido aparte. Y al final llegó la recompensa: cantar el himno de Alianza Lima a todo pulmón a la espera del tercer título consecutivo de la Liga Profesional de Vóley.

Facundo Morando celebrando su segundo título con Alianza Lima. (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)

El “Quédate” de Cubillas a Facundo Morando

Su nombre se tocó en las últimas semanas. Se decía, por informaciones que llegaban desde Brasil, que tenía todo acordado con Fluminense. Incluso ponían en tela de juicio su profesionalismo para afrontar la recta final del torneo. “Esto es para los que creyeron y para los que no, también”, respondió entre lágrimas y antes de recibir el elogio de uno de los ídolos más grandes de la institución íntima.

“Es un ganador. Todas las veces que lo he visto, es un ganador (hacia Facundo). He disfrutado todos los triunfos desde Estados Unidos”, le dijo con una sonrisa de oreja a oreja. Y luego tiró quizá la frase que el hincha aliancista le quisiera decir al técnico argentino que lleva dos títulos: “¡Quédate todo el tiempo!“.

Morando no quiso responder sobre su futuro, tal como ocurrió el año pasado después de la final. Será trabajo de Cenaida Uribe, jeda del equipo de vóley del club, para convencerlo. Pero, mientras tanto, el entrenador se desató. Con un polo en las manos cantó al ritmo de “Olé, Olé, Olé, cada día de quiero más” junto a una de las tribunas del Polideportivo.

Alianza Lima -su Alianza Lima- está en la historia del vóley peruano. Y ahora tocará mirar hacia el futuro cercano: el Sudamericano de Clubes. Aunque aún no se sabe si será con él a la cabeza.

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