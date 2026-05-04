Por Marco Quilca León

No serán olvidadas jamás, pero compartirán la mesa histórica del club Alianza Lima. Gaby Pérez del Solar, Natalia Málaga, Sara joya... aquellas que lograron el primer tricampeonato aliancista en el vóley (1991-1993) le dan paso a las Sánchez, Orlé, Yllescas. Y las lágrimas de todas en el punto de consagración reflejan justamente eso: este Alianza de Facundo Morando, que venció 3-2 (25-20, 24-26, 25-22, 19-26 y 15-13) a San Martín en el extragame, acaba de escribir en las páginas doradas de una de las instituciones más grandes del Perú: sexto título y segundo tricampeonato.

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