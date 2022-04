“Más aliancista que ayer y menos que mañana”. En la información de WhatsApp donde muchos suelen poner frases de amor para su ser querido o motivación, él prefiere dejar en claro su bandera. Carlos Aparicio Saldaña es Alianza Lima, no un simple hincha. Fundador del equipo de vóley en la década del 90, tricampeón del 91 al 93, ha pasado su vida vestido de azul y blanco. Tuvo ofertas para irse, pero eso “no es negociable” para él. Una semana después de haber perdido su segunda final consecutiva, el entrenador conversó con DT El Comercio para aclarar que tiene combustible, valorar el apoyo que ahora sí recibe del club para contratar —Maricarmen Guerrero es el primer jale— y prometer un título en la próxima Liga Nacional Superior de Vóley. “Si no yo mismo pongo mi cabeza en el plato y me retiro”, dice.

—¿Cómo ha digerido el hecho de perder una nueva final ante Regatas?

Hay cosas como la falta de estabilidad emocional y la jerarquía. Las finales se juegan para ganar, no para jugar simplemente. En esa parte, Regatas tenía una ventaja. Nosotros sabíamos que era ganar 3 a 0 o ya no podíamos ganar. Las jugadoras no lo sintieron así, pero bueno, seguimos bregando para que el otro torneo sea diferente.

—¿Hubo un trabajo especial en medio de las finales para contrarrestar esa falta de equilibrio emocional?

Hubo muchos esfuerzos a lo largo del campeonato. En primer lugar, la administración de Alianza Lima nos permitió concentrar antes de cada partido. Ese fue un esfuerzo económico que vale la pena reconocer. En segundo lugar, conversamos mucho con el equipo en el sentido que tenían que creer que lo podían lograr. Pero definitivamente la jerarquía es una cosa totalmente distinta. Por eso ahora necesitamos hacer algunos cambios, dejar de lado a algunas que no afrontan las finales como se debería y lógicamente planificar una temporada diferente.

—¿Ya empezó a planificar para la nueva temporada?

Al día siguiente que acabó la liga ya estábamos trabajando en lo que va a venir. Y esta vez sí vamos a ir con todo para ganar el título. El jueves empezamos a trabajar con el tema de los refuerzos y la mejora en el esquema de trabajo. Es que no solamente es la cancha, es también la administración. Ahora tenemos más apoyo.

—El primer refuerzo es Maricarmen Guerrero, central pentacampeona con San Martín

Sí, la inclusión de Maricarmen es un gran jale para nuestros objetivos planteados. Ella ya se incorporó al equipo que no ha dejado de entrenar porque tenemos este viernes y sábado una presentación en Iquitos. Seguimos pensando en qué otras jugadoras podemos traer para reforzar las líneas y no tener un equipo tan corto.

—¿Continuarán en el equipo las brasileñas Marina Scherer y Emanuelle Dos Santos?

No, las extranjeras ya no van a seguir, no irán a Iquitos con el equipo.

—En medio de las finales dijo que “Alianza debe contratar a jugadores que conozcamos realmente”. ¿A qué se refería con esa declaración?

Lo que pasa es que nos dijeron que no íbamos a contratar extranjeras hasta junio. Así siguieron pasando los meses. En noviembre del año pasado hubo una inyección económica gracias a que campeonamos en el fútbol, entonces nos dijeron que ahora sí se podía contratar. Pero en ese momento el mercado estaba cerrado, ya no había para escoger sino que debíamos agarrar lo que se podía. Lamentablemente contratamos de lo que había.

—¿Y para este año cómo será?

Totalmente diferente. Vamos a programar los contratos y evaluar. Posiblemente tenga que viajar a los países donde estén las jugadoras para poder evaluarlas. Alianza ha crecido mucho, muchísimo. Tenemos que pensar en un Alianza diferente.

—¿Eso quiere decir que en la temporada pasada no hubo apoyo del club?

Sí lo hubo. Lo que sí es cierto es que no llegó en el momento apropiado. Como te comenté: cuando terminó el campeonato anterior dijeron que no iba a haber refuerzos, que solo podíamos contratar a una y esa fue Marina Scherer. Después nos dieron luz verde para contratar más, pero ya no había posibilidades. Este año tenemos claro el presupuesto que vamos a tener, iremos al próximo Sudamericano de Clubes, torneo que no fuimos en la última edición porque no estaba dentro del presupuesto.

—¿Habrá cambios para lo que se viene en busca de ganar el título de la liga?

Sí, vamos a renovar el preparador físico e impulsar el tema psicológico con un preparador que trabaje con nosotros todo el año y no solo una parte. Algunas jugadoras que ya terminaron su compromiso con Alianza, vamos a esperar a ver si las podemos retener o dejarlas ir. Mi deseo es quedarme con la mayoría del grupo porque es muy fuerte, sólido. No te imaginas la cantidad de adversidades que hemos superado para poder llegar a la final cuando nadie creía que lo podíamos lograr.

Carlos Aparicio confesó ser el primer hincha de Alianza Lima en su casa. Todos eran de la 'U'.

—¿Cómo hacer para convencer a dirigentes, hinchas y jugadoras que esta liga que viene Alianza sí va a campeonar y partir como favorito?

Nadie pensaba que íbamos a estar entre los cuatro mejores, muchos menos en la final. Ese es un mérito para nosotros. Así que no creo que haya que convencer. Menos al hincha porque siempre van a estar, en las buenas y en las malas. Ya lo demostraron. Algunos no saben lo que pasa en la interna y piden que me vaya, pero no saben lo que hay que bregar para conseguir lo que estamos consiguiendo.

—¿Cuándo ha crecido el presupuesto para esta temporada que se viene?

Lo que te puedo decir es que haber sido finalista nos dio 50 mil soles de diferencia a que hubiéramos quedado en el quinto puesto. Y eso lo ha logrado el equipo con su esfuerzo y rendimiento. Nos falta vender camisetas, conseguir mejores auspicios, etc. Sí, es cierto. Pero siempre he sido un entrenador que se maneja bien con lo poco que tiene. En los más de 30 años que tengo he hecho equipos con poco y he mantenido a Alianza en los primeros lugares. Ahora con el apoyo que nos está dando la administración, estoy convencido de que el próximo torneo vamos a campeonar. Ahora yo abro la boca y tratan de solucionarme lo que pido.

—¿Esta vez habrá presión de campeonar sí o sí?

Durante muchos años siempre estuvimos arriba en la tabla. No ganábamos porque lógicamente no teníamos con qué, el material humano no era el mejor. Ahora tengo las condiciones. Después de este proceso que vamos a establecer, si no ganamos el campeonato, yo mismo pongo mi cabeza en el plato y me retiro. No hay problema. Pero para que me critiquen, primero pónganse en mis zapatos. Todo lo que he tenido que pasar y hacer para llegar adonde llegué con Alianza.

—¿Qué hizo por Alianza Lima?

Es cierto que en algún momento hice más de lo que era ser un empleado del club. Yo formé el equipo, fui quien le dio a Alianza un equipo de voleibol y en los momentos más difíciles, cuando el club no tenía con qué o no le interesaba, puse de mi bolsillo y también mi casa para las deportistas que venían de provincia o del extranjero. Pero todo eso ya pasó, olvidémonos de lo que Carlos Aparicio hizo. Ahora toca pensar en el presente y futuro. Pero sí quisiera decir algo en defensa propia.

—Diga…

En todos estos años, cuando hacen las encuestas al final del torneo, ¿quién es el mejor entrenador nacional? Yo. Este año perdimos la final con Regatas y el entrenador argentino acabó en la cima. ¿De los nacionales? Yo. Entonces si Alianza Lima tiene al mejor entrenador nacional quiere decir que la solución no está en cambiar al entrenador sino en mejorar algunas cosas. Esta liga que viene, te lo aseguro, vamos a campeonar.

—¿En algún momento recibió alguna oferta para dejar Alianza por otro club?

Hubo un equipo de billetera gorda que me preguntó cuánto ganaba en Alianza. Cuando le di mi número, quiso duplicar. No acepté. Quiso triplicar. Tampoco acepté. En ese momento mi familia me pidió que lo pensara, pero no. No es negociable. Yo en Alianza soy un señor, un constructor, un creador y no me iré. Voy a cumplir 66 años, lo poco que me pueda quedar de vida se lo voy a dedicar al club del cual soy hincha hasta los huesos. Es así.