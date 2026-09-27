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Resumen

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Alianza Lima continúa presentando a su equipo de vóley femenino en la Noche Blanquiazul. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Alianza Lima continúa presentando a su equipo de vóley femenino en la Noche Blanquiazul. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Por Fernanda Huapaya

Alianza Lima sumó su segunda victoria en la Noche Blanquiazul. Luego de imponerse por 3-1 ante CAV Esquimo de España en la jornada inaugural del viernes 25, las blanquiazules volvieron este sábado al Polideportivo de Villa El Salvador para afrontar su segundo compromiso del cuadrangular internacional. Esta vez el rival fue Boca Juniors.

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