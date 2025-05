Escena dos: Maeva Orlé busca entre la multitud a Clarivett Yllescas y la abraza. Se abrazan. Son pareja. La francesa llegó al club gracias a la peruana -y a la gestión de Cenaida Uribe, claro-. Una vez finalizado todo, no pueden dejar de llorar. Orlé fue elegida la mejor apuesta e Yllescas una de las mejores centrales. Celebran, pero también se desahogan. A diferencia del año pasado, del primer título, esta campaña no fue la más brillante de ambas. Pero ahí van, remando juntas, festejando triunfos y apoyándose en cada derrota. Cuando premiaron a Clarivett, Maeva fue la primera en darle un fundido abrazo. Alianza Lima, además de ser hoy el mejor equipo del voleibol nacional, es amor.

Escena tres: Facundo Morando da la mejor noticia que puede recibir el hincha aliancista en estas horas de celebración. “Entonces me quedo, me quedo”, nos dice, emocionado, luego de jugar al misterio cuando le preguntamos por su continuidad en el club. “Eso lo debe decir Cenaida (Uribe), pregúntenle”, había respondido primero. Lo que quizá no creyó el entrenador argentino de 37 años era que íbamos a ir donde la jefa del equipo de vóley a hacer la consulta respectiva. Y tras la confirmación de que se quedará para el Mundial de Clubes y la próxima temporada, Morando no pudo evitar emocionarse. Alianza Lima, el bicampeón de la Liga Peruana de Vóley, es lo que es gracias a Facundo, el DT que llegó a mitad de temporada para ordenar a un equipo que mostró todo su poderío con él al mando. Liderazgo es lo que faltaba en La Victoria y es lo que él trajo.

Bicampeonas

El Polideportivo de Villa El Salvador tembló al ritmo de Alianza Lima. Si en el campo Esmeralda Sánchez volaba cuál superheroína para salvar cada punto, Marina Scherer movía al equipo de manera magistral y Maeva Orlé, Julieta Lezcano, Clarivett Yllescas y Chabelita Sánchez golpeaban el balón de una manera increíble; en las tribunas el hincha jugó, ganó y goleó en su partido.

Las tribunas estaban pintadas de azul y blanco, con algunos toques celestes que gritaban “Regatas, Regatas”. El “Corazón Alianza Lima, corazón para ganar” se impuso, motivados también por el ‘Chapulín Blanquiazul’, el hincha caracterizado del personaje mexicano que alienta y contagia, canta y encanta, aplaude y se gana el aplauso. Él, como todos los que llegaron al coliseo, son parte del bicampeonato.

Alianza dominó de principio a fin. Ganó el primer set 25-15, diez puntos de diferencia. El segundo set fue más parejo: 25-21. Y es ahí donde el hincha influyó, porque cuando el equipo lo necesitó, cuando se dejó sobrepasar, ahí estuvo el aliento que convirtió el coliseo en Matute. El tercer set fue casi un trámite: 25-16. Y título para el mejor equipo del Perú, el que hizo historia hace poco en el Sudamericano de Clubes e irá al Mundial de Clubes a dejar el nombre del país lo más alto posible. Más que el objetivo, es el sueño.

Alianza celebra y está bien. Es un equipo con muy pocas grietas. Tiene corazón con Esmeralda Sánchez, jerarquía con Yllescas, Marina y la Princesa Julieta Lazcano (de las mejores en el extragame), potencia con Maeva, Chabelita y Aixa Vigil, y recambio con Sonali Cidrao y Maricarmen Guerrero. Y, por supuesto, inteligencia con Facundo Morando en zona técnica.

Palmas para Regatas Lima

El hincha de Alianza no puede ocultar su respeto ante el rival. Un Regatas Lima casi, casi pegado con goma. Sin Alexandra Llaro, quien se lesionó en las semifinales ante Universitario. Los días previos a la primera final ante Alianza Lima, Emily Zinger (la máxima anotadora del torneo) y Kiara Montes no entrenaron un solo día porque estaban resfriadas. Y en estos últimos días, antes del extragame, Shanaiya Ayme también se ausentó de todo por una fuerte gripe. No se recuperó al cien por ciento, pero aún así pidió jugar el partido definitorio.

Ese es Regatas, el máximo campeón del vóley peruano que se lleva el reconocimiento de su hinchada y de los rivales. Se sobrepuso a los obstáculos que se encontró en el camino y luchó. Por eso también tiene a más jugadoras en el equipo ideal: Emily Zinger (máxima anotadora), Kiara Montes (mejor atacante de punta), Paola Rivera (mejor armadora) y Rachell Hidalgo (mejor líbero).

Y aplausos, de pie, para Rachell, quien jugó pese a que su hermano falleció hace algunos días. Así como se muestra en el campo, la líbero de Regatas es una guerrera de la vida. Y todos se lo reconocieron en el coliseo. “Rachell, amiga, Alianza está contigo”, le cantaron los hinchas cuando recibió el premio a su esfuerzo y rendimiento.

Fueron 125 partidos de la liga que acabaron con Alianza Lima celebrando y Regatas ganándose el respeto de todos.

******

