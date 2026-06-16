Por Redacción EC

Después de varias temporadas en las que su nombre estuvo vinculado a Alianza Lima, Flavia Montes finalmente se convirtió en nueva jugadora del cuadro blanquiazul. La destacada central fue anunciada oficialmente como refuerzo para afrontar la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, concretando así una incorporación que había sido comentada en distintas oportunidades dentro del entorno del voleibol nacional.