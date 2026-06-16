Después de varias temporadas en las que su nombre estuvo vinculado a Alianza Lima, Flavia Montes finalmente se convirtió en nueva jugadora del cuadro blanquiazul. La destacada central fue anunciada oficialmente como refuerzo para afrontar la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, concretando así una incorporación que había sido comentada en distintas oportunidades dentro del entorno del voleibol nacional.

La llegada de Montes no pasó desapercibida entre los aficionados. Desde las primeras horas del martes 16 de junio, Alianza Lima comenzó a generar expectativa a través de sus redes sociales con una serie de publicaciones que anticipaban una noticia importante para el plantel. Los mensajes despertaron rápidamente la curiosidad de los seguidores, quienes empezaron a especular sobre la identidad del nuevo fichaje.

Uno de los contenidos que más llamó la atención fue una publicación compartida por la institución antes de realizar el anuncio oficial. “Mucho ruido, nosotros seguimos trabajando en lo nuestro”, escribió el club, en una frase que fue interpretada por muchos como una respuesta al intenso movimiento que viene registrando el mercado de pases del voleibol peruano.

Comienza una nueva historia. ✍🏾✨



Flavia Montes es blanquiazul.💙 pic.twitter.com/cqHiJQZVWV — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) June 16, 2026

Horas más tarde, la incógnita quedó resuelta con la presentación de Flavia Montes como nueva integrante del equipo victoriano. Su incorporación representa un importante refuerzo para las aspiraciones deportivas de Alianza Lima, que continúa reforzando su plantel con el objetivo de mantenerse entre los principales protagonistas de la próxima temporada y luchar por nuevos títulos a nivel nacional.

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