Aixa Vigil respondió fuerte a las pifias de hinchas de Alianza Lima: “¿Parecía que me importaba?". (Foto: LPV)
Redacción EC
Redacción EC

, voleibolista de San Martín, fue el blanco de las pifias de los hinchas de en el último partido por la Liga Peruana de Vóley. Al respecto, la exjugadora blanquiaul respondió a lo ocurrido y minimizó la situación.

"¿Parecía que me importaba o me impedía hacer mis cosas? Me gusta. Jugué con la barra y he jugado en contra de la barra. Entonces, soy feliz y yo solo estoy trabajando. Las cosas se están dando con nosotras”, expresó.

Vigil fue bicampeona de la Liga Peruana de Vóley con Alianza Lima; sin embargo, no renovó con la institución y recaló en San Martín, donde ha venido mostrado buen nivel y destacando con su juego.

“Estamos trabajando superfuerte. Alianza ha ganado a todos por 3-0 o 3-1 y hoy salimos concentradas en nosotras porque sabíamos que íbamos a tener la hinchada en contra. Personalmente, yo sabía que iba a estar en contra mío”, sostuvo.

Aixa Vigil es hincha de Universitario

Como se sabe, , Aixa Vigil recalcó que es hincha de Universitario y mantiene cerrado el capítulo sobre su pasado en Alianza Lima.

“He jugado en un equipo con una hinchada tan grande, pero creo que ya es un capítulo en mi vida que lo cerré. Todo el mundo sabe que soy hincha de la ‘U’. Toda la vida he sido hincha de ese equipo y ahora nada me compromete decirlo”, apuntó.

