El partido entre Alianza Lima y Universitario, por la Liga Peruana de Vóley, estuvo envuelto en una polémica que todavía no se resuelve. Las blanquiazules alinearon a cuatro extranjeras en campo (solo está permitido tres) y se exponen a perder los puntos. Sin embargo, Cenaida Uribe, jefa del equipo victoriano, se pronunció al respecto.

Para ella, no existe un escenario en el que le den los puntos a Universitario, que presentó un reclamo por lo ocurrido. Al contrario, culpó al árbitro por no haber aplicado correctamente el reglamento en esa situación

Alianza Lima venció 3-0 a Universitario en la Liga Peruana de Vóley. (Foto: Fernando Sangama - GEC)

"En este caso puntual quien se equivocó fue el árbitro, ya que no aplicó el reglamento y permitió que el primer set se complete en esas condiciones", expresó Uribe en Ovación.

La exvoleibolista afirmó que -amparándose en el reglamento FIVB- el árbitro debió haber sancionado a Alianza Lima en ese momento, dándoles el punto y el saque a favor a Universitario. “Posteriormente, debió ordenar la corrección de la sustitución”, indicó.

Bajo esa premisa, Uribe está convencida de que no se les puede quitar los puntos a Alianza Lima, ya que el equipo intentó enmendar el error al instante. “No debe ser sancionado con la pérdida del partido. Antes de que se reanude el juego, nuestro entrenador intentó corregir el error, y eso debe ser considerado. La falta en la aplicación del reglamento fue el árbitro”, apuntó.