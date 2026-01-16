Este sábado 17 de enero, Alianza Lima y Atlético Atenea se miden EN VIVO por la segunda fecha de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El encuentro se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, desde las 17:00 horas de Perú. El equipo dirigido por Facundo Morando llega a este compromiso en el tercer lugar de la tabla con 30 puntos. Las ‘íntimas’ debutaron con una victoria por 3-1 ante Rebaza Acosta. Por su parte, Atenea viene impulsado por su último triunfo ante Géminis, un resultado que muestra señales claras de estar preparado para asumir desafíos más exigentes. El equipo de las ‘diosas’ ocupa actualmente el cuarto lugar con 20 puntos. Para ver Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO, debes seguir la transmisión de Latina, canal que cuenta con los derechos exclusivos del torneo.

VIDEO RECOMENDADO: