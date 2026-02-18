Alianza Lima vs Banco República en vivo: horario y dónde ver el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Alianza Lima debuta en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 enfrentando a Banco República de Uruguay en un partido clave por la fecha 1 del Grupo A. El encuentro se disputará este miércoles 18 de febrero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Lima, donde el equipo blanquiazul buscará comenzar el torneo con una victoria ante su gente.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Banco República EN VIVO hoy?

Alianza Lima vs Banco República se enfrentan este miércoles 18 de febrero de 2026 desde las 5:00 p.m. (hora de Perú) por la primera fecha del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Este importante partido se disputará en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Lima, sede oficial del torneo continental.

En otros países, el encuentro se podrá ver en los siguientes horarios internacionales:

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 7:00 p.m.

Colombia y Ecuador: 5:00 p.m.

México: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 5:00 p.m.

España: 11:00 p.m.

El equipo peruano buscará aprovechar su condición de local para comenzar el torneo con una victoria y dar el primer paso hacia la clasificación a la siguiente fase.

¡𝑯𝑶𝒀 𝑱𝑼𝑬𝑮𝑨 𝑨𝑳𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑬𝑵 𝑬𝑳 𝑺𝑼𝑫𝑨𝑴𝑬𝑹𝑰𝑪𝑨𝑵𝑶 𝑫𝑬 𝑪𝑳𝑼𝑩𝑬𝑺! 💙🙌🏾 pic.twitter.com/wj2bTH8wzG — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) February 18, 2026

¿Dónde ver Alianza Lima vs Banco República EN VIVO por TV y online?

El partido Alianza Lima vs Banco República EN VIVO será transmitido en Perú a través de:

Latina TV (canal 2 y 702 HD de Movistar TV)

Latina Televisión EN VIVO online, mediante su plataforma digital oficial

Latina cuenta con los derechos oficiales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, por lo que transmitirá los principales partidos del torneo, incluyendo los encuentros del conjunto blanquiazul.

Para ver el partido online, los usuarios pueden acceder desde celulares, tablets, laptops o Smart TV mediante la señal en vivo de Latina.

Alianza Lima debuta en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Alianza Lima llega al Sudamericano de Clubes como uno de los equipos más fuertes del torneo, tras destacar en la Liga Peruana de Vóley. El equipo íntimo se ha reforzado con jugadoras nacionales e internacionales con el objetivo de competir al más alto nivel continental.

El torneo reúne a los mejores clubes de Sudamérica, incluyendo representantes de Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay y Perú. El objetivo principal es conquistar el título y asegurar la clasificación al Mundial de Clubes de Vóley.

Alianza Lima vs Banco República: partido clave en el Grupo A

El debut es fundamental para las aspiraciones del club peruano, ya que una victoria le permitiría posicionarse favorablemente en el Grupo A. Además, jugar como local representa una ventaja importante debido al apoyo de su hinchada.

El encuentro ante Banco República marcará el inicio del camino de Alianza Lima en busca de hacer historia en el vóley sudamericano y consolidarse como uno de los mejores equipos del continente.