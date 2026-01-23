Este sábado 24 de enero, Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano se miden por la tercera fecha de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley. Este duelo entre blanquiazules y azules se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, desde las 2:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN VIVO por la señal de Latina Televisión. Alianza Lima llega a este partido luego de ganar sus dos primeros encuentros en la fase 2. Por su parte, Circolo, viene al cotejo tras perder sus dos primeros partidos.

