Este domingo 5 de abril, Alianza Lima y Deportivo Géminis juegan la semifinal de vuelta de la Liga Peruana de Vóley desde el Polideportivo Luisa Fuentes de Villa El Salvador. No te pierdas este encuentro y revisa detalles de la emisión del duelo aquí: el horario, dónde ver y qué canal transmite el partido EN VIVO.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Deportivo Géminis por la semifinal de la Liga Peruana de Vóley?

El partido entre Alianza Lima vs Deportivo Géminis está programado para este domingo 5 de abril desde el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO: hora y dónde ver el partido de ida de la semifinal de la Liga Peruana de Vóley

¿Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Géminis EN VIVO?

Alianza Lima vs Deportivo Géminis se podrá ver EN VIVO por TV a través de la señal de Latina (2 y 702 HD). Vía streaming, será transmitido por la app y la página web de Latina y por el canal de Facebook de la Federación Peruana de Vóley (FPV).

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Deportivo Géminis por la semifinal de vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026?