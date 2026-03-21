Este domingo 22 de marzo, Alianza Lima y Deportivo Soan juegan por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley desde el Polideportivo Luisa Fuentes de Villa El Salvador. Para no perderte el encuentro, aquí te contamos el horario, dónde ver y qué canal transmite el duelo EN VIVO.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Deportivo Soan por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley?

El partido está programado para el domingo 22 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO?

Alianza Lima vs Deportivo Soan se podrá ver EN VIVO por TV a través de la señal de Latina (2 y 702 HD). Vía streaming, será transmitido por la app y la página web de Latina y por el canal de Facebook de la Federación Peruana de Vóley (FPV).

¿A qué hora ver Alianza Lima vs Deportivo Soan por los cuartos de la Liga Peruana de Vóley 2026?

En Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.

En Bolivia, Venezuela: 6:00 p.m.

En Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay: 7:00 p.m.

Precios de las entradas Alianza Lima vs Deportivo Soan

General - Segunda etapa: 20 soles

Preferente Norte y Sur - Segunda etapa: 30 soles

Preferente Oriente - Segunda etapa: 40 soles

Preferente Occidente - Segunda etapa: 50 soles

Programación de los cuartos de final (vuelta)