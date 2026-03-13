Este sábado, Alianza Lima y Deportivo Soan juegan su partido correspondiente a los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley. Para no perderte el encuentro entre victorianas y puentepedrinas, aquí te contamos el horario, dónde ver y canal para seguir EN VIVO.

Las blanquiazules buscarán el triunfo que le permita acercarse a las semifinales, mientras que el modesto Deportivo Soan intentará dar el batacazo en el Polideportivo Luisa Estela Fuentes Quijandría de Villa El Salvador. El ganador de esta llave pasará a las semifinales del torneo, donde se enfrentará al vencedor del duelo entre Géminis (4°) y Atenea (5°).

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Deportivo Soan por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley?

El partido está programado para el sábado 14 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

A qué hora juegan Alianza Lima vs Deportivo Soan por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026

En Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.

En Bolivia, Venezuela: 8:00 p.m.

En Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay: 9:00 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO?

El partido entre Alianza Lima contra Deportivo Soan se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (2 y 702 HD). También se transmitirá EN DIRECTO por los canales digitales de Latina (página web y app).

Precios de las entradas Universitario vs San Martín:

General: 20 soles

20 soles Norte y Sur: 30 soles

30 soles Oriente: 40 soles

40 soles Occidente: 50 soles.

Programación de los cuartos de final (ida)

14/03: Géminis vs. Atlético Atenea (17:00 p.m.)

14/03: Alianza Lima vs. Deportivo Soan (19:00 p.m.)

15/03: San Martín vs. CS Italiano (15:15 p.m.)

15/03: Universitario vs. Regatas Lima (17:00 p.m.)

Programación de los cuartos de final (vuelta)