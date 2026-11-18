Este miércoles 18 de noviembre, Alianza Lima y Deportivo Wanka se enfrentan por la fecha 10 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026. Las blanquiazules llegan a este compromiso tras caer por 3-1 ante San Martín, mientras que Wanka viene de perder por 3-0 frente a Olva Latino. ¿A qué hora juegan y dónde ver el partido EN VIVO? Aquí te contamos todos los detalles para que no te pierdas este encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza vs Deportivo Wanka por la Liga Peruana de Vóley 2026-2027?

El partido entre Alianza Lima vs Deportivo Wanka se enfrentan este miércoles 18 de noviembre en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora juegan Alianza vs Deportivo Wanka por la Liga Peruana de Vóley 2026-2027?

Perú , Colombia, Ecuador: 5:30 p.m.

, Colombia, Ecuador: 5:30 p.m. Bolivia, Venezuela: 6:30 p.m.

Chile, Brasil, Argentina: 7:30 p.m.

¿En qué canal ver Alianza vs Deportivo Wanka en vivo?

Los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027 se podrán ver EN VIVO por TV a través de la señal de Latina (2 y 702 HD). Vía streaming, será transmitido por la página web y app de Latina, el canal de Facebook de la Liga Peruana de Vóley y el canal de YouTube de la Federación Peruana de Vóley.