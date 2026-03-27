Este sábado 28 de marzo, Alianza Lima vs. Géminis se enfrentan por el partido de ida de la semifinales de la Liga Peruana de Vóley desde el Polideportivo Luisa Fuentes de Villa El Salvador. Para no perderte el encuentro, aquí te contamos el horario, dónde ver y qué canal transmite el duelo EN VIVO.

El equipo blanquiazul llega a este encuentro luego de derrotar a Deportivo Soan en los dos partidos de los cuartos de final. Por su parte, Géminis ganó en el extra game a Atlético Atenea.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Géminis por la semifinal de la Liga Peruana de Vóley?

El partido entre Géminis vs Géminis está programado para el sabado 28 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Géminis EN VIVO?

Alianza Lima vs Géminis se podrá ver EN VIVO por TV a través de la señal de Latina (2 y 702 HD). Vía streaming, será transmitido por la app y la página web de Latina y por el canal de Facebook de la Federación Peruana de Vóley (FPV).

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Géminis por la semifinal de ida de la Liga Peruana de Vóley 2026?

En Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.

En Bolivia, Venezuela: 8:00 p.m.

En Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay: 9:00 p.m.

Programación de partidos de LPV el sábado 28/03:

05:00pm: Deportivo Soan vs Atenea (5° al 8° puesto)

Deportivo Soan vs Atenea (5° al 8° puesto) 07:00pm: Alianza Lima vs Géminis (semifinal - ida).

Alianza Lima vs GémiAlianza Lima vs Géminis: precios de entradas