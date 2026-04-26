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La final de la Liga Peruana de Vóley se estiró hasta el límite. Cuando parecía que la Universidad San Martín tenía todo encaminado hacia el título, Alianza Lima reaccionó a tiempo, ganó la segunda final y obligó a disputar un extra game que definirá al campeón nacional.
La final de la Liga Peruana de Vóley se estiró hasta el límite. Cuando parecía que la Universidad San Martín tenía todo encaminado hacia el título, Alianza Lima reaccionó a tiempo, ganó la segunda final y obligó a disputar un extra game que definirá al campeón nacional.
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El triunfo íntimo por 3-1 en el segundo duelo no solo equilibró la serie, sino que le devolvió vida a una definición que ahora se resolverá en un tercer y decisivo encuentro.
Con un partido para cada equipo, el formato de la final -establecido a ida y vuelt-— contempla precisamente este escenario: si hay igualdad, el desenlace llega en un choque adicional, el llamado extra game. Ese será el contexto en el que blanquiazules y santas volverán a verse las caras por última vez en la temporada.
Alianza Lima vs USMP: ¿Cuándo se jugará el extra game?
De acuerdo con la programación del torneo, el extra game de la final se disputará el domingo 3 de mayo, desde las 5:00 p.m., en el Polideportivo de Villa El Salvador, escenario habitual de las finales del vóley nacional.
Será, en la práctica, una final única. Sin margen de error, sin cálculos y con la presión máxima: el ganador se quedará con el título de la temporada 2026.
Una final que cambió de rumbo
El desarrollo de la serie explica por qué se llegó a este punto. En el primer partido, San Martín había mostrado autoridad y se adelantó con claridad, dejando a Alianza Lima contra las cuerdas.
Sin embargo, el equipo victoriano respondió en la vuelta con un rendimiento más sólido y efectivo. Ajustó en defensa, mejoró en ataque y logró imponerse para empatar la llave, evitando el título anticipado de su rival.
Ese resultado cambió por completo la narrativa de la final. De un posible cierre rápido, se pasó a una definición abierta, cargada de tensión y expectativa.
Todo o nada
El extra game no solo definirá al campeón, sino que pondrá frente a frente dos proyectos consolidados del vóley peruano. Por un lado, Alianza Lima buscará reafirmar su protagonismo reciente; por el otro, San Martín intentará recuperar la corona.
El contexto no admite matices: será un partido único, donde cada punto puede inclinar la balanza. La presión, la experiencia y la capacidad de respuesta en momentos límite serán factores determinantes.
Así, la Liga Peruana de Vóley tendrá el cierre que toda final espera: un duelo definitivo, con dos equipos en igualdad de condiciones y un título en juego. El 3 de mayo, en Villa El Salvador, se escribirá el último capítulo.
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