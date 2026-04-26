La final de la Liga Peruana de Vóley se estiró hasta el límite. Cuando parecía que la Universidad San Martín tenía todo encaminado hacia el título, Alianza Lima reaccionó a tiempo, ganó la segunda final y obligó a disputar un extra game que definirá al campeón nacional.

El triunfo íntimo por 3-1 en el segundo duelo no solo equilibró la serie, sino que le devolvió vida a una definición que ahora se resolverá en un tercer y decisivo encuentro.

Con un partido para cada equipo, el formato de la final -establecido a ida y vuelt-— contempla precisamente este escenario: si hay igualdad, el desenlace llega en un choque adicional, el llamado extra game. Ese será el contexto en el que blanquiazules y santas volverán a verse las caras por última vez en la temporada.

Alianza Lima vs USMP: ¿Cuándo se jugará el extra game?

De acuerdo con la programación del torneo, el extra game de la final se disputará el domingo 3 de mayo, desde las 5:00 p.m., en el Polideportivo de Villa El Salvador, escenario habitual de las finales del vóley nacional.

Será, en la práctica, una final única. Sin margen de error, sin cálculos y con la presión máxima: el ganador se quedará con el título de la temporada 2026.

Una final que cambió de rumbo

El desarrollo de la serie explica por qué se llegó a este punto. En el primer partido, San Martín había mostrado autoridad y se adelantó con claridad, dejando a Alianza Lima contra las cuerdas.

Sin embargo, el equipo victoriano respondió en la vuelta con un rendimiento más sólido y efectivo. Ajustó en defensa, mejoró en ataque y logró imponerse para empatar la llave, evitando el título anticipado de su rival.

Ese resultado cambió por completo la narrativa de la final. De un posible cierre rápido, se pasó a una definición abierta, cargada de tensión y expectativa.

Todo o nada

El extra game no solo definirá al campeón, sino que pondrá frente a frente dos proyectos consolidados del vóley peruano. Por un lado, Alianza Lima buscará reafirmar su protagonismo reciente; por el otro, San Martín intentará recuperar la corona.

El contexto no admite matices: será un partido único, donde cada punto puede inclinar la balanza. La presión, la experiencia y la capacidad de respuesta en momentos límite serán factores determinantes.

Así, la Liga Peruana de Vóley tendrá el cierre que toda final espera: un duelo definitivo, con dos equipos en igualdad de condiciones y un título en juego. El 3 de mayo, en Villa El Salvador, se escribirá el último capítulo.