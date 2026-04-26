Resumen

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Alianza Lima y San Martín se enfrentarán en un tercer partido por la final de la Liga Peruana de Vóley. (Foto: Paloma del Solar / GEC)
Alianza Lima y San Martín se enfrentarán en un tercer partido por la final de la Liga Peruana de Vóley. (Foto: Paloma del Solar / GEC)
Por Redacción EC

La final de la Liga Peruana de Vóley se estiró hasta el límite. Cuando parecía que la Universidad San Martín tenía todo encaminado hacia el título, Alianza Lima reaccionó a tiempo, ganó la segunda final y obligó a disputar un extra game que definirá al campeón nacional.

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