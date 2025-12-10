Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Alianza Lima Scandicci

Alianza Lima se prepara para un partido crucial ante Scandicci, correspondiente a la tercera fecha del Grupo A del Mundial de Clubes de Vóley 2025, que se disputará el jueves 11 de diciembre en el Gimnasio Polideportivo del Mercado Livre Arena Pacaembu, en São Paulo. El encuentro tiene horario para las 3:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por Latina Televisión (canal 2), disponible también por streaming.

Las “blanquiazules” llegan con la motivación al tope: en la fecha anterior lograron una victoria histórica ante Zhetysu VC por 3-1 —la primera victoria de un club peruano en la historia del certamen mundial— lo que las mantiene vivas en la pelea por acceder a semifinales.

Sin embargo, clasificarse dependerá de un triunfo convincente ante Scandicci, y además de que se den resultados favorables en los otros partidos del grupo.

El rival, Scandicci, llega como favorito y con un plantel de alto nivel internacional. Las italianas ya demostraron su jerarquía en los primeros partidos del torneo, lo que augura un desafío duro para Alianza.

Para las dirigidas por Facundo Morando, este partido representa una oportunidad histórica: avanzar a semifinales fortalecería no solo su prestigio internacional, sino también el nivel del vóley peruano. Las blanquiazules esperan mantenerse firmes, jugar con concentración y orgullo, y seguir escribiendo una página destacada en su historia.