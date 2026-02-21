Alianza Lima vs Sesi: fecha, horarios y canales TV para ver partido por semifinal de Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Alianza Lima vs Sesi EN VIVO se enfrentan hoy sábado 21 de febrero por las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El equipo peruano buscará hacer historia y clasificar a la gran final del torneo continental. Conoce aquí el horario en Perú, canal de TV y dónde ver la transmisión online gratis.

El cuadro blanquiazul llega motivado tras una destacada participación en el torneo, consolidándose como uno de los mejores equipos del campeonato. Ahora tendrá una dura prueba ante el poderoso club brasileño Sesi, uno de los favoritos al título.

Este encuentro es clave para las aspiraciones de Alianza Lima, que intentará meterse en la final y seguir dejando en alto el nombre del vóley peruano a nivel internacional.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sesi EN VIVO hoy?

El partido Alianza Lima vs Sesi EN VIVO por las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se juega este sábado 21 de febrero a las 7:30 p.m. (hora de Perú).

Horarios por país:

Perú: 7:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

México: 6:30 p.m.

España: 1:30 a.m. (domingo)

Dónde ver Alianza Lima vs Sesi EN VIVO por TV y streaming

El duelo por la semifinal del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, Alianza Lima vs Sesi será transmitido EN DIRECTO por Latina (Canal 2). Además, podrás seguir el minuto a minuto y estadística en vivo por El Comercio.

Alianza Lima busca la final del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Alianza Lima ha mostrado un gran nivel durante el torneo, destacando por su juego colectivo y fortaleza en momentos clave. El equipo peruano llega con confianza tras superar una complicada fase previa.

El club victoriano intentará aprovechar este momento histórico para clasificar a la final del campeonato y seguir consolidándose como uno de los mejores equipos del continente.

Sesi será un rival difícil para Alianza Lima

El equipo brasileño Sesi llega como uno de los candidatos al título, gracias a su experiencia internacional y alto nivel competitivo.

Sin embargo, Alianza Lima confía en su rendimiento para dar la sorpresa y lograr una victoria que le permita luchar por el título del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

Alianza Lima vs Sesi EN VIVO: ficha del partido