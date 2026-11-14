Este sábado 14 de noviembre, Alianza Lima y San Martín se enfrentarán por la quinta fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. Las blanquiazules llegan motivadas tras imponerse por 3-1 a Géminis, mientras que San Martín buscará mantener su buen momento luego de conseguir una victoria por 3-0 frente a Deportivo Wanka. Conoce a qué hora se jugará el encuentro y dónde podrás seguirlo EN VIVO.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs San Martín en la fecha 5 de la Fase 1 por la Liga Peruana de Vóley?

El partido entre Alianza Lima vs San Martín se disputará este sábado 14 de noviembre en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Alianza Lima vs Deportivo Géminis en vivo: hora y dónde ver la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 | Foto: LPV

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por la fecha 5 de la Fase 1 por la Liga Peruana de Vóley?

Perú , Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.

, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m. Bolivia, Venezuela: 8:00 p.m.

Chile, Brasil, Argentina, Uruguay: 9:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Alianza Lima vs San Martín en vivo?

El partido entre Alianza Lima vs San Martín se podrá ver EN VIVO por TV a través de la señal de Latina (2 y 702HD). Vía streaming será transmitido por la página web y la app de Latina, por el canal de YouTube de la Federación Peruana de Vóley (FPV).