Alianza Lima vs Universitario hoy: fecha, horarios y canales TV para ver partido

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Alianza Lima vs Universitario hoy: fecha, horarios y canales TV para ver partidoResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Ver Alianza Lima vs. Universitario vóley EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley. ¿A qué hora juegan? El duelo se disputa hoy, domingo 21 de diciembre del 2025 desde las 5:00 de la tarde (hora peruana). ¿Dónde ver? Latina TV (Canal 2) es el canal que pasa el partido en el Perú. No recomendamos ver compromisos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.