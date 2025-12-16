Alianza Lima y Universitario volverán a protagonizar una nueva edición del clásico del vóley peruano en los partidos correspondientes a la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, una serie que ha despertado gran expectativa entre los hinchas. El duelo entre íntimas y cremas es uno de los más atractivos del campeonato y suele convocar a una importante cantidad de público en cada jornada.

De acuerdo con la información oficial, ya se inició la venta de entradas para los encuentros, con distintos precios según la ubicación en el coliseo. La organización espera una alta demanda, considerando el buen momento deportivo de ambos equipos y la histórica rivalidad que se traslada también a la disciplina del vóley femenino.

Precios de entradas, Alianza Lima vs Universitario por Liga Nacional de Vóley

General: S/. 20.00 soles

S/. 20.00 soles Sur: S/. 25.00 soles

S/. 25.00 soles Norte: S/. 25.00 soles

S/. 25.00 soles Oriente: S/. 35.00 soles

S/. 35.00 soles Occidente: S/. 45.00 soles

Los partidos de la fecha 9 no solo serán clave en la tabla de posiciones, sino que también podrían marcar el rumbo de ambos clubes de cara a la recta final de la temporada. Alianza Lima buscará reafirmar su protagonismo, mientras que Universitario intentará dar el golpe y sumar puntos importantes ante su clásico rival.

Finalmente, se recomendó a los hinchas adquirir sus entradas con anticipación a través de los canales oficiales, para evitar inconvenientes y asegurar su presencia en uno de los duelos más esperados de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, que promete emociones dentro y fuera de la cancha.