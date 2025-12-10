|Equipos
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Alianza Lima
|-
|-
|-
|Osasco
|-
|-
|-
Alianza Lima enfrentará a Zhetysu de Kazajistán por la fecha 2 en el Mundial de Clubes de Vóley, este miércoles 10 de diciembre, en el Mercado Livre Arena Pacaembu de Sao Paulo ¿A qué hora juegan? El duelo inicia a las 11:30 de la mañana (hora peruana) ¿Dónde ver? El duelo por la segunda fecha del Mundial de Clubes de la FIVB será transmitido por Latina TV (Canal 2).
