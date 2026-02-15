NBA All Star Game 2026 en vivo: transmisión del evento gratis

NBA All Star Game 2026 en vivo: mira la transmisión del esperado partido en el Intuit Dome de California, con tres equipos como protagonistas: USA Stars, World y USA Stripes ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 15 de febrero de 2026, a las 5:00 p.m. (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 4:00 PM de México y las 11:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium lo pasan en Perú y Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

NBA All Star Game 2026 en vivo: mira la transmisión del esperado partido en el Intuit Dome de California, con tres equipos como protagonistas: USA Stars, World y USA Stripes ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 15 de febrero de 2026, a las 5:00 p.m. (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 4:00 PM de México y las 11:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium lo pasan en Perú y Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras. VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.