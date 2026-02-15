Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

NBA All Star Game 2026 en vivo: mira la transmisión del esperado partido en el Intuit Dome de California, con tres equipos como protagonistas: USA Stars, World y USA Stripes ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 15 de febrero de 2026, a las 5:00 p.m. (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 4:00 PM de México y las 11:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium lo pasan en Perú y Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

NBA All Star Game 2026 en vivo: transmisión del evento gratis
Polideportivo

¿El último baile del ‘Rey? La intrahistoria de LeBron James y -quizás- la despedida del All Star Game
Polideportivo

Daniella Oré, la peruana que competirá en la Fórmula 3 europea: “Mi máximo sueño es llegar a la Fórmula 1 y lucharé por eso”
Historias

Inclusivo y accesible, pero sin dónde jugar: la lucha del disc golf por ganarse un espacio en el Perú
Historias

