El surf peruano sigue dando buenas noticias. Alonso Correa, Lucca Mesinas y Miguel Tudela clasificaron a la quinta ronda del ISA World Surfing Games, luego de cumplir destacadas actuaciones en sus respectivas series y mantenerse en carrera en el certamen internacional.

Alonso Correa fue el más destacado de los representantes nacionales al conseguir un puntaje total de 15.63, mientras que Lucca Mesinas registró 13.74 unidades y Miguel Tudela completó la jornada con 11.23 puntos.

De esta manera, los tres surfistas peruanos continúan avanzando en la competencia y mantienen viva la ilusión de luchar por los primeros lugares del ISA World Surfing Games.