Por Redacción EC

El surf peruano sigue dando buenas noticias. Alonso Correa, Lucca Mesinas y Miguel Tudela clasificaron a la quinta ronda del ISA World Surfing Games, luego de cumplir destacadas actuaciones en sus respectivas series y mantenerse en carrera en el certamen internacional.

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