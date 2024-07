Alonso Correa clasificó a la Ronda 3 en Surf por los Juegos Olímpicos París 2024. El deportista peruano superó a Kanoa Igarashi, quien ganó medalla de Plata en Tokio 2020 y al brasileño, Felipe Toledo, bicampeón de la disciplina. Luego de esta gran participación, el deportista conversó con El Comercio.

“Después del heat te quedas con un montón de adrenalina. Estoy disfrutando un montón esta competencia, estas Olimpiadas, llegó el momento y entré al agua con todo, me olvidé de quién era quién y fui con todo. Contento de cómo fue el heat” expresó Alonso.

“Empecé bien, con un puntaje más o menos y de ahí otra, porque vi que el mar estaba bien lento, había que asegurar al comienzo y de ahí llegó el momento de una ola más grande y el que tenía primera prioridad no estaba bien posicionado y me volteé, fui a último momento y de hecho, eso hizo que fuera más crítica la ola y pude sacar un 8.5, que es un puntaje excelente”, agregó.

“Como me volteé al último momento, no estaba bien posicionado y no entré con la velocidad que quería, entonces, bajé medio como que en aire sobre la tabla y en ese momento miré hacia abajo y tenía un hueco nomás, entonces lo que estaba en mi cabeza era: ‘No te caigas, no te caigas’, y una vez que caí en la ola, lo siguiente fue: ‘Ok, métete al tubo, al toque’, y cuando estuve en el tubo pude hacer como una frenada poquito para maximizar el rato adentro y sacar un buen puntaje, pero fue bien loco porque fue parte por parte, era pararse en la tabla, meterse al tubo y luego como que todo fluyó”, finalizó.