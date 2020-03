En tiempos de cuarentena, uno puede detenerse a reflexionar y analizar detalladamente aspectos cotidianos que no se absuelven del todo debido al ritmo frenético de la vida. Debates eternos pueden ser precisados debido al análisis de los expertos. Durante la cuarentena por el coronavirus, El Comercio conversó con Álvaro Martín, exnarrador de la NBA en ESPN e impulsor de la plataforma Ritmo NBA, sobre LeBron James y su puesto entre los más grandes de la historia del basquetbol.

Siempre reacio a emitir juicios de valor en torno a rankings o favoritos, Álvaro dice lo siguiente: “LeBron James está en el Monte Rushmore de la NBA. En ese lugar están tallados cuatro presidentes de Estados Unidos. LeBron está en tu 'top 4′, seguro. El tema de longevidad y el rendimiento al final de su carrera, con o sin anillos, lo está colocando en un plano verdaderamente notable. Busca la producción de Michael Jordan a la edad que tiene LeBron James, si bien era otro baloncesto, mira los minutos y la producción de ambos", explicó.

LeBron James cobra más fuerza entre los mejores de la historia de la NBA debido su gran producción en su temporada 17 al más alto nivel de baloncesto en el mundo. “James está ganando y continúa siendo factor decisivo. Quizás Malone mantuvo su eficacia a un nivel tan alto a una edad tan avanzada. Luego llegó su caída, como le pasará a LeBron James. Esta para le viene bien para descansar la máquina”, agregó el exnarrador de la NBA en ESPN.

Michael Jordan es considerado por muchos como el mejor jugador de la historia | Foto: AFP

Argumentos sobran para afianzar la candidatura de LeBron James como el mejor para derribar esa campaña que pretende dejarlo en un plano secundario. El analista e impulsor de Ritmo NBA acota lo siguiente: “Mucho tiene que ver su composición física. Recuerdo que cuando entró en plenitud, LeBron entraba por el eje central, a toda máquina, para llevar el balón hacia el aro. Eso hacía pensar mucho a los defensas sobre cuando intentar parar a ese portento porque sabían que iban a terminar abollados. Tú pensabas que ese cuerpo ancho, alto, veloz, con el paso del tiempo se iba a frenar; sin embargo, James está un poco más esbelto que en aquella época. Puedo decir que tiene mejor condición física que hace 7 años. No sé lo que hace para mantenerse así".

La conversación prosiguió y puedo resumirla en dos interrogantes sobre el sitio de LeBron James en la historia para Álvaro Martín. Cabe destacar que ‘The king’ cuenta con tres anillos, tres MVP de las finales y cuatros veces MVP de la temporada regular.

LeBron James lidera a Los Ángeles Lakers | Foto: Reuters

¿Puede ser considerado el mejor de la historia?

Dependerá de otros. Mucho hay que ver como vas a comparar, si es por títulos, Bill Russell es el mejor de todos los tiempos. LeBron James tiene una combinación inusual de destrezas dentro del campo. Si eliminas la idea de que la grandeza se mide por campeonatos, LeBron James es un jugador que no se verá en mucho tiempo. LeBron no es un gran tirador, pero ha mejorado, hoy es un arma el triple para él, cosa que no sucedía antes, evolucionó. Puede capturar rebotes, pasar, conducir un equipo y eso que comenzó como ala pivote. Hoy entiende mucho mejor el juego y se cuida, juega entre la línea de tiro libre y el área de triples, para cuidar el físico.

Reformulo la pregunta, ¿es el más completo de la historia?

El problema radica en comparar épocas. Por ejemplo, pienso en Larry Bird. Él era ofensivamente lo que es LeBron James actualmente, incluso fue mejor tirador. Un pasador creativo y gran competidor, pero no defendía al nivel de James. Todos los grandes compensan sus deficiencias con otras virtudes. Los que no vieron a Bird no pueden valorarlo a plenitud, ese es el problema de comparar épocas, no se le da el crédito necesario a todos.

Larry Bird es una leyenda de los Boston Celtics | Foto: AP

“DONCIC DEBERÁ APRENDER A DESCIFRAR EL CLUTCH”

En los Dallas Mavericks está surgiendo una estrella que podría comandar la NBA cuando LeBron James, Kevin Durant y James Harden se retiren. Hicimos la consulta sobre el base armador Luka Doncic.

“Precoz. Muy precoz. Tiene un techo enorme y está lejos. Es un candidato al MVP y aun no llega a su mejor nivel. Lo que a mí me sorprende es que él está dictando, aun con sus limitaciones físicas. Su drible es alto, vulnerable, pero nadie se lo toca; no es el más veloz, pero llega al aro, pero dicta el ritmo. La destreza principal de este chico es el reconocimiento de lo que pasa y sus recursos para poder aprovecharlo. Una parte que no ha descifrado es el clutch, le cuesta en esos momentos. Ahí se apresura mucho, se pone ansioso y cambia las mecánicas de tiro. Cuando pueda identificar ello y lo supere, dejará de ser un buen jugador y será una estrella”.

A sus 21 años, Luka Doncic ya es el líder de los Dallas Mavericks | Foto: AP

