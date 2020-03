Álvaro Martín, uno de los periodistas hispanohablantes más informado de la NBA, conversó con el diario El Comercio desde Estado Unidos para comentar sobre el presente de la liga de baloncesto más grande del mundo. Haciendo una pausa a su proyecto Ritmo NBA, el excomentarista de ESPN explicó la estrategia que utilizarán en China que la NBA está observando, los cambios, el calendario que puede acortarse y cómo el comisionado Adam Silver ve en la pandemia del coronavirus una oportunidad para llevar a la liga a sus ideales.

¿El coronavirus puede terminar con la temporada de la NBA?

Adam Silver, el comisionado, dice que es posible. En lo personal y sin ser experto en medicina, lo veo difícil. Lo que estamos haciendo en todo el mundo es el proceso de mitigación, que significa postergar casos hoy para que el sistema de salud no colapse. No veo cómo esta situación sanitaria termine pronto. La última fecha posible para reanudar la liga sería el 15 de julio, para que la temporada 2020-21 comience en octubre; no lo veo factible. Pero no soy experto. La liga de China (CBA) fue suspendida en enero, obligaron a sus jugadores a regresar hace dos semanas para hacer cuarentena y arrancar a mediados de abril. Sin embargo, han prolongado la fecha.

Pero en China habían hablado de una solución, ¿qué sucedió?

Ellos tienen 20 equipos en su liga. Los de la zona norte y zona sur. Piensan reunir 10 equipos en una ciudad y los otros 10 en otra. Estimo que cada noche, en una misma cancha y sin público, se celebrarían dos juegos. De esa manera, el calendario se acortaría. En China el rastreo es constante, son agresivos con el tema sanitario, mediante la tecnología tratan de tener todo bajo control. Pero hay que tener cuidado con los tiempos, no es tan fácil como ellos indican.

¿Existe comunicación entra la NBA y la CBA?

Asumo que sí. No me extrañaría si la comunicación fuese diaria para contrastar realidades y en base a esa información poder tomar nuevas decisiones. Los chinos citaron a los jugadores dos semanas antes para ponerlos en cuarentena. Uno de ellos, el ex-NBA Jeremy Lin. Hay que saber que les están pagando más por estos meses, ya que no es fácil acudir a China en medio de la pandemia. Ellos están desesperados por reactivar la liga, sucede lo mismo en la NBA. La solución de la CBA será crear una especie de burbuja, donde se formará un staff con todos los elementos necesarios para una transmisión.

¿La NBA seguirá ese modelo?

Estados Unidos sabe aislar grupos de personas. Montan campamentos y ahí solo se puede acudir mediante permisos. No creo que sean en dos ciudades con 15 equipos, ahí serían seis en áreas que no sean nocivas. Necesitarían un gimnasio y todas las comodidades para que puedan estar bien los jugadores. Estoy seguro de que esto se está investigando, es la tarea de la NBA.

Entonces, ¿la postura de la liga es jugar sin público?

No, es jugar y punto. Si hay que hacerlo sin público, es un gran sacrificio pero se va a hacer. Todos sabemos que a la NBA le encanta vender la experiencia con una cancha llena, música, juegos y luces. Sería un símil a la Liga de Verano. Se escucharán a los jugadores mandando jugadas, a los entrenadores, los chillidos del calzado deportivo, sería inédito. La alternativa es quedarse sin nada, que es poco factible. Adam Silver ha planteado la idea de un partido de estrellas o una selección de jugadores que sirva para entretener a los fanáticos en la ausencia de la liga, todo se está evaluando.

¿Hubo plazos establecidos?

Hubo una especie de reloj imaginario de 14 días. Si es que pasaban dos semanas sin nuevos casos de coronavirus, pasaban a la segunda fase. En caso apareciese uno nuevo, el reloj volvía a cero. Aun no ha sucedido y se desconoce si ese continúa siendo el plazo. Existe una logística enorme si es que se quiere aplicar el modelo chino. Lo que no quieren hacer es arrancar y parar, sería deprimente.

¿Se contempla cancelar la temporada?

Lo están evaluando. Silver lo denominó como una “posibilidad”. Yo le diría una probabilidad en base a mi estimación inexperta. La NBA está evaluando mucho.

Incluso se dijo que las finales podrían ser en setiembre…

Si ese es el caso, la temporada 2020-21 comenzaría después. El dueño de los Hawks indicó que no deberían pelear con la NFL (fútbol americano), que es el deporte más popular de Estados Unidos, en esos meses. Como se sabe, la NBA comienza en octubre, y prosigue a la par del fútbol americano. Si arrancan en diciembre, chocarían con menos partidos y así la audiencia crecería. Buscarían comenzar en diciembre y terminar en julio o agosto, con la misma cantidad de partidos.

El calendario cambiaría, ¿o no?

Esa parte es muy interesante. El comisionado Adam Silver es una persona que no le tiene miedo a buscar fórmulas nuevas. Ha hablado de tener un torneo dentro de la temporada o el mismo All Star. Él está abocado a experimentar. Cuando este tema digital empezó hace más de 20 años, David Stern le encargó esa área a un joven Adam Silver. El comisionado hizo sus pininos en un área que tenía cambios diarios, novedades anuales. La revolución digital ha repensado muchas cosas en la NBA, prueba y error. Él viene de esa tradición laboral, está mucho más dispuesto a considerar cosas nuevas. Me pregunto si el costo de terminar esta temporada no signifique un gran cambio para el futuro, en cuanto a varios aspectos, incluido el calendario.

Como sucedió con el All Star, que dejó satisfecho al público...

Eso fue parte de la experimentación de Silver. Él le dijo a los jugadores que el antiguo formato no era suficiente. Los jugadores, comandados por Chris Paul, buscaron maneras de que sea más competitivo, porque nadie va a poner lo mejor de sí ni se va a lesionar en partido de estrellas, pero se logró algo importante. Estuvo bueno. Silver está infectando un poco a toda la NBA para que estén más receptivos al cambio. Yo me pregunto si esta crisis y todo el costo económico liberará a Silver para hacer un borrón y cuenta nueva. Empezar nuevos formatos, respetando la tradición pero acomodándose al contexto. La NBA que ustedes conocían se terminó en febrero.

En épocas de cuarentena, la NBA liberó y ofrece gratuitamente por 30 días su ‪#NBALeaguePass‬. Simplemente hay que... Publicado por Ritmo_NBA en Viernes, 20 de marzo de 2020

¿El calendario puede bajar de 82 partidos?

De todas maneras. Él ya ha abogado por eso. No sería una reducción muy grande por un tema económico. Tú eres el dueño de la franquicia de la NBA en Lima, gastaste 500 millones de dólares para construir una clásica cancha NBA, con todas las comodidades que eso implica. Lo hiciste a base de una proyección de ingresos a 82 partidos. Hay todo un peso contractual para que la temporada tenga 82 partidos, no puedes cortar a 50 de golpe, no funciona así. Si sucede eso, los salarios también disminuyen. Con un crecimiento del ingreso orgánico, la liga puede manejar y soportar un recorte hasta 78 o 79 juegos por temporada. Luego de ello habrá que esperar que los estadios se renueven, ahí la liga buscará que los contratos tengan un tope mínimo, para que puedan cambiar el calendario con más espacio de trabajo.

La NBA fue la primera en parar por el COVID-19, pese a todas las críticas. ¿Fue acertado?

Cuando pasa el incidente con Gobert, la NBA suspende la temporada, ese fue el campanazo al país. La liga sirvió de alarma para Estado Unidos. Al día siguiente tú ibas al supermercado y no encontrabas nada. Tuvo un valor social importante. Me da la impresión, si yo fuera un político, que si el baloncesto vuelve, es una señal muy positiva. Digo, “si ellos nos alarmaron de esto y ahora pueden jugar, hemos avanzado”. Y la NBA está trabajando para eso, quieren dar ese golpe de esperanza.

Rudy Gobert lamentó no haber tomado en serio al coronavirus

EL COMERCIO RESUELVE DUDAS SOBRE EL CORONAVIRUS

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

MÁS EN DT