El día esperado llegó para Álvaro Torres y solo lo separa unas horas para hacer su debut en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en la disciplina de Remo. El deportista nacional será quién abra el camino de la delegación blanquirroja este jueves 22 de julio desde las 18:40 horas.

Previo al inicio de la competencia, Torres contó cómo fueron los días desde su llegada a Japón y las condiciones climáticas con las que deberá competir desde hoy. “Dicen que habrá una tormenta, desde el viernes hasta el domingo que justo son los días de competencia, pero estamos preparado para todos y estas condiciones”, dijo.

Torres competirá en Remo, en la modalidad de Skiff donde está ubicado en el heat 2 y partirá en el carril número 6. El peruano tendrá como rivales a Parry Jordan de Nueva Zelanda, Stefanos Ntouskos de Grecia, Jorge Vásquez de República Dominicana, Riilio Rii de Vanuatu y Quentin Antognelli de Mónaco, con quienes peleará por subir al podio.

Sueño por el oro

Álvaro Torres expresó que para llegar a Tokio 2020 se preparó de la mejor manera y está listo para representar a la delegación blanquirroja.

“Físicamente me encuentro en mi mejor momento, vengo preparándome cerca de 2 años muy intensos al 100% para este instante. Emocionalmente es una experiencia increíble que la busqué hace mucho tiempo”, aseguró.

Asimismo agregó: “Me he preparado en aguas movidas, entonces eso me da confianza porque soy otro en el bote. Siempre me costó remar en agua movida, pero ahora me es más fácil por la práctica. Eso me da confianza para aplicar lo entrenado en la competencia”.

