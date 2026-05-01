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André y Jorge Martínez viajan a Portugal para correr la sexta fecha del Campeonato Mundial de Rally.
André y Jorge Martínez viajan a Portugal para correr la sexta fecha del Campeonato Mundial de Rally.
Por Redacción EC

La sexta prueba del Campeonato Mundial de Rally se corre entre el 7 y 10 de mayo en Portugal, con una distancia de 1881.69 kilómetros y la participación de dos pilos peruanos. Se trata de André y Jorge Martínez, quienes competirán contra los mejores en el circuito que promete full adrenalina de principio a fin.

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