André y Jorge Martínez viajan a Portugal para correr la sexta fecha del Campeonato Mundial de Rally.

La sexta prueba del Campeonato Mundial de Rally se corre entre el 7 y 10 de mayo en Portugal, con una distancia de 1881.69 kilómetros y la participación de dos pilos peruanos. Se trata de André y Jorge Martínez, quienes competirán contra los mejores en el circuito que promete full adrenalina de principio a fin.

El Rally de Portugal largará el jueves 7 de mayo desde histórica ciudad universitaria de Coimbra, el itinerario combina pruebas legendarias como los rápidos circuitos de Lousã y Arganil con la exigente etapa de Amarante, la más larga del rally; la base y parque de asistencia de la prueba estará en Exponor en Matosinhos, cerca de Oporto.

André Martínez Merizalde, actual líder la Copa Rally Mobil Perú, correrá con su habitual copiloto argentino Matías Aranguren, en un Ford Fiesta en la categoría RC3 Rally 3 con el número 68; mientras que su padre Jorge lo hará en un Hyundai i20N RC2 Rally 2, en la Copa Mundial Master con su navegante rioplatense Marcelo Brizio y llevará el dorsal número 64.

Los pilotos peruanos viajarán hacia Portugal, el viernes 1 de mayo, André y Jorge Martínez Merizalde entrenarán el domingo 3 de mayo y al día siguiente iniciarán la elaboración de la Hoja de Ruta que durará hasta el martes 5 de mayo; un rally bastante duro para la tripulación nacional ya que recorrerán más de 3,900 Kilómetros en una semana, considerando los entrenamientos, reconocimiento de ruta y la misma competencia.

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