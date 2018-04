Andrés Chirinos: "Lo atractivo es que llevas tu cabeza al límite"

Por: Kenyi Peña Andrade

@Kenyi04



Andrés Chirinos se levanta y se acuesta pensando en el Ironman 70.3. Estudió Ingeniería Industrial, la terminó y decidió ir por sus zapatillas para correr como un profesional. Nuestro triatleta dejó todo por ser el mejor y los mejores van a competir el próximo domingo 22 de abril en la prueba deportiva más dura y exigente del mundo.

—Venías compitiendo en tu categoría pero ahora lo haces profesionalmente. ¿Cómo así te animaste?

Al participar en mi categoría me sentí muy bien. Ahora, como profesional, quiero aprender, pero eso no quita que tenga el deseo de quedar dentro de los diez mejores en este Ironman que se viene. Luego de tener grandes actuaciones me siento en condiciones de hacer un gran trabajo.

—¿Cómo te has entrenado para esta competencia?

Desde mayo del año pasado comencé a entrenar profesionalmente. He aumentado las horas de entrenamiento y descanso, la cual incluye masajes. Ya no es un hobby, por eso debo dedicarme de lleno. Igual no es entrenar por entrenar, debo medir las cargas para no matar mi cuerpo. Y en la comida no soy tan exquisito, pues cuando compito viajo mucho, y debo acostumbrarme a todo tipo de platos.

—Eres ingeniero de profesión, pero decidiste dejar todo por el deporte...

Estudié ingeniería pero luego de terminar la carrera sentía que algo me faltaba. Trabajé dos años en oficina y decidí dedicarme de lleno a lo que me apasiona: el deporte. Sin embargo, desde los 17 años ya corría en diferentes maratones. Mi papá lo hacía y me contagió.

—¿Cómo reaccionaron tu familia y los amigos cuando dejaste todo por correr?

Me apoyaron totalmente. Tengo mucha suerte. Pude demostrarles que sí se puede vivir de lo que amas. Yo mismo me pregunté muchas veces si estaba haciendo lo correcto en dejar los estudios, pero todo salió más que bien. En el futuro pienso dedicarme a algo relacionado también al deporte, como la nutrición.

—¿Por qué la gente debería participar en este tipo de deporte?

Lo más atractivo de esto es que llevas tu cabeza al límite. Son espectaculares todos los pensamientos que cruzan por tu mente al momento de correr. Además, me di cuenta de que pude desarrollar muy bien en deportes como el ciclismo.

—¿Cuán importante es ganar este Ironman?

Demasiado, me he entrenado muy duro para esto. Será muy luchado pero sé de mi capacidad. Todos los competidores son fuertes y será el gran reto que me he planteado. Tengo muchas expectativas

—¿En qué torneos has participado?

He competido en varios Ironman 70.3. Este año pude ganar el de Puerto Rico, Perú y Ecuador en mi grupo de edad. Ahora último, conseguí el cuarto puesto en el Mundial de Ironman 70.3 en Tennessee. En el 2013 competí en un Ironman completo. Definitivamente, voy a volver a hacerlo. Por lo pronto, estoy enfocado en la distancia 70.3.

—¿Qué competencias se vienen luego del Ironman 70.3?

Se viene una agenda muy apretada. El 13 de mayo competiré en México. Luego, en junio lo haré en Costa Rica y en julio estaré en Estados Unidos.

—¿Qué pasa por tu mente cuando sientes que ya no puedes dar más en plena carrera?

Pienso en mi familia. Además, nadie se ha muerto por correr. Algunos por deshidratación quizá, pero para eso uno debe tener sus precauciones. Ahorita tengo ansiedad, ya deseo que empiece.