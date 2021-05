Hechos lamentables ocurrieron en el Dignity Health Sports Park de Carson de la ciudad de California. Varios enfrentamientos se registraron en las gradas en plena pelea de boxeo entre el mexicano Andy Ruíz y el estadounidense Chris Arreola.

Los fanáticos grabaron todos los incidentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando la reacción en medios mexicanos, que lamentaron lo ocurrido en la arena. Esto ocurrió a mitad de la pelea entre Ruíz y Arreola.

Lo mejor de la pelea de Andy Ruiz... pic.twitter.com/qxsoQu9DaY — Ernesto Senteins (@Senteins) May 2, 2021

Así vivió Andy Ruíz la previa a su pelea ante Chris Arreola

Ruiz, de 31 años, dio la gran sorpresa del pugilismo mundial en los últimos años al vencer por nocaut al inglés Anthony Joshua en junio de 2019, pero medio año después se presentó fuera de forma en la pelea de revancha y perdió las fajas de cuatro organizaciones (OMB, AMB, FIB y IBO).

Este sábado, reaparecerá con varios kilos menos y tras haber cumplido un recio plan de preparación en el equipo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, el mejor peleador libra por libra del momento.

“Cuando perdí me sentí abajo, sin ganas de pelear, pero algo en mi corazón me dijo que me debía levantar y mostrar la disciplina que me faltaba”, afirmó esta semana Ruiz, que, según sus publicaciones en redes sociales, se presentará en un gran momento de forma deportiva.

