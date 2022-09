Este domingo 4 de septiembre del 2022, desde las 6:00 p.m. (hora peruana y mexicana), no te pierdas la pelea de pesos completos CMB entre Andy Ruiz vs Luis Ortiz en vivo online en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Estados Unidos. Podrás seguir la transmisión a través de las señales de ESPN, FOX Sports, TV Azteca, Box Azteca y STAR Plus. El ganador de este combate podría ser considerado en un futuro para pelear ante Oleksandr Usyk , quien ostenta los tres títulos mundiales del peso pesado (WBA, WBO, IBF).

