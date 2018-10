Los Ángeles Lakers vs. Houston Rockets: LeBron James y el no look pass que deleitó al Staples Center | VIDEO LeBron James continúa con el show en el partido entre Los Ángeles Lakers vs. Houston Rockets. Tras una jugada en transición, 'The King' se lució con una asistencia sin ver

LeBron James regaló un 'no look' pase en el partido entre Lakers y Rockets | Foto: captura