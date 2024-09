El jueves 29 de agosto, Angélica Espinoza se metió en la historia del deporte peruano al ganar su segunda medalla de oro paralímpicos en París 2024. Y mientras el Perú entero celebraba con ella, su madre, doña Julia Carranza, explotava de felicidad y no podía contener las lágrimas. “Le dejé un audio de WhatsApp llorando”, nos revela. Eso fue lo primero que hizo cuando su siempre pequeña Angélica estaba en TV cantando el himno nacional con la presea dorada colgando de su cuello.

-¿Cómo vivió la hazaña de su hija en París, a miles de kilómetros?

Muy emocionada. Nosotros sabemos de la capacidad de Angélica cuando disputa estos compromisos, pero como ella siempre dice: un evento deportivo puede ser positivo o negativo. El final nadie lo tiene escrito, entonces, ves como va pasando cada pelea y miras el desempeño de cómo ha cambiado y estaba mucho más concentrada en hacer los puntos y cada pelea nos sigue emocionando más.

-Cuando se decretó que ganó la medalla de oro, ¿qué fue lo primero que sintió?

Tengo una hija con la que nos reunimos porque nos juntamos mis hermanos, mis hijas, mi hijo no podía porque había sido papá el día anterior y tenía otras obligaciones que cumplir. Pero, sí, a la hora que Angélica gana, cuando ya dice ganó, mi hija lo tiene grabado y ahí se ve que de manera instantánea todos saltamos y fue algo muy emocionante.

-¿Habló con Angélica?

Sí hablamos, después de días. Ella tenía unos compromisos con los embajadores, pero luego ya conversamos más tranquilas, contándonos todo por cómo estábamos aquí de felices y ella muy emocionada.

🚨 ¡HISTÓRICO! ANGÉLICA ESPINOZA ES LA PRIMERA BICAMPEONA PARALÍMPICA PERUANA EN LA HISTORIA



🥇 La parataekwondista del Programa París 2024 del IPD 🇵🇪 venció en la gran final de la división -47 kg (K44) a la uzbeka Ziyodakhon Isakova y consiguió la medalla de oro para Perú. pic.twitter.com/ANaGUkpPc8 — ipdperu (@ipdperu) August 29, 2024

-¿Qué hizo Angélica Espinoza para ser bicampeona paralímpica?

Las personas hablan mucho de por qué no traen medallas y consiguen diploma. Una diploma es estar entre los 8 mejores del mundo compitiendo con gente que tiene una preparación de élite. Que respira y trabaja con presupuestos increíbles como Estados Unidos y con tecnología de primer nivel y tú te estás enfrentando a ellos. Entonces, ser número 8 es un montón y la gente no ve eso, el detrás de cámara de como viven y como ponen en segundo plano su vida personal porque ellos no pueden salir a fiesta y tienen que dejar los cumpleaños de mamá y el sacrificio es fuerte.

-¿Cómo se preparó su hija para esto?

El tema del apoyo es bien delicado y es algo que Angélica tiene que hablar cuando ella regrese. El tema no pasa por el dinero, sino es un tema de gestión. Si tú te das cuenta y comparamos lo de Río, Tokio, hay más respuesta de los deportistas. Tenemos una élite de deportistas que nos traen medallas y hay algo que está haciendo bien el IPD, porque nos trae frutos. Pero hay algo que se quebró en algún lugar, pero por ahí va la cosa, que creo que pasa por un tema de gestión y administración, que de dinero y infraestructura.

-¿Cuántas veces soñaron en casa con este momento?

Sabemos que si Angélica se lo propone, ella trabaja a full, pero porque si era un sueño llegar a Paris, para los que no entrenamos, empieza la pregunta ¿lo logrará?, lo pensamos muchas veces, ¡Qué lindo, que Angélica lo logre! pero ya verlo consolidado y verla en el podio era lo logró. Realmente se puede.

Hermana de Angélica Espinoza con la portada de El Comercio tras la consagración de la paradeportista en París 2024.

-¿Cómo fue el proceso de Angélica para París?

Como te digo, este tema tácticas, técnicas y entrenamientos, que te puedo decir. Como mamá que es duro, que no hubo un día que no se haya preparado, que ella salía de aquí 5:30 a.m. para en la noche solo venir a cenar. Iba a las edificaciones de Legado porque necesitaba mejorar ciertas cosas. Iba todos los miércoles a la nutricionista porque tenía que mantener un peso, aunque su físico es más musculo, tiene que mantenerse en un peso reglamentario. Todo eso te da una conciencia del esfuerzo que haces cada día para lograr los objetivos.

-¿Qué siente cuando ve a su hija en los principales periódicos del Perú y Mundo?

Emoción total, ya tengo todos los periódicos comprados (se ríe) Lo que tu sientes es lo logró. Todo tú esfuerzo valió la pena. Estás ahí donde tú soñaste, me da una emoción infinita, por esos logros.

-¿Qué pediría a las autoridades en esta hora feliz para su familia?

Solo pido que sí se resalte el logro, pero no se fijen en lo que no tuvo, porque eso Angélica lo va a solucionar. Hay que resaltar que sí se pudo. Que si nos levantamos a las 3:00 a.m. se puede lograr los sueños. Sí, tuvimos una medalla y nuestro himno sonó en París, es lindo. Angélica nos lo dio con trabajo. No se olviden de eso.

