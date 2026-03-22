Por Raúl Castillo

El primer skater que vio no fue Tony Hawk, sino Naya Houston, bronce en París 2024. El estadounidense tiene 31 años, mientras que nuestro Ángelo Caro cuenta con 26. El peruano se siente en su prime tras el subcampeonato mundial en Brasil y conversa con DT un poco de todo: su entrenamiento, el coaching deportivo, sus próximos retos y hasta el legado que busca dejar en el skateboarding nacional. Ángelo no solo quiere ser el mejor, sino trascender y que esta disciplina se masifique en el país, esa es una de metas de la vida.

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Entrevista