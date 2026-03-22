-Ángelo, has logrado un subcampeonato mundial, ¿qué significa para ti este logro?

Es un gran logro, en realidad. Lo tomo con mucha alegría. Es lo que me ha costado representar a mi país en lo que tanto me apasiona: el skate. Y, claro, llevarlo a un nivel olímpico. Estuve muy cerca en Tokio de una medalla olímpica y, esta vez, en Los Ángeles, deseo tenerla y estoy luchando mucho en cada entrenamiento y evento, siempre dando lo mejor.

-¿En qué momento creciste más en el stakeboard desde lo que es Tokio a la actualidad?

Siento que no solo he crecido un nivel en el skate, sino también he madurado un poco más como persona. He aprendido a tomarme con más responsabilidad el hecho de que muchos niños se sienten representados por mí, eso me motiva para poder seguir adelante. Sé que, con ese crecimiento personal, voy a poder hacer crecer más el stakeboarding peruano.

-En qué momento dices: ¿Yo puedo ser el número uno, yo puedo ser el mejor?

Creo que siempre me propongo llegar a la mejor meta posible y creer en mí es algo que me ha servido mucho. Va a haber siempre altibajos, hace un par de meses estuve lesionado y no pude competir en Japón, que era una clasificatoria para los Juegos, pero me lo tomé con mucha tranquilidad. Estuve un poco triste, pero me fui al gimnasio y a la fisioterapia para poder, hoy en día, estar en un segundo lugar en Brasil, que fue a nivel mundial.

-¿Qué tan cerca te sientes de ser el número uno?

Muy cerca, cada vez el progreso es mejor. Antes era unas Clasificatorias o llegar a unas finales o un tercer lugar y ahora subiendo al segundo puesto, siempre estoy intentando por el primero, pero también una de las cosas muy importantes que me propongo, antes de competir, es pasarla bien, que es algo muy importante con lo que yo inicié. Nunca me olvido de eso. Es clave disfrutar el momento y lo que me gusta y apasiona, ¿no? Eso hace que sea todo mucho mejor. Y siempre con el objetivo claro de querer lograr un primer lugar en el mundo.

-Me hablas un poco de lo que es un poco la salud mental, de estar tranquilo, de estar conectado contigo mismo, ¿qué ha cambiado ello en lo que es tu preparación?

Creo que es dedicarle más tiempo a mi salud, no solo física, sino también mental. A veces llega a estresar muchas cosas: eventos, cambio de horarios o te sientes cansado, te duele algo y tienes que manejar con eso. Son cosas que uno va aprendiendo. Por ejemplo, a mí me ayuda el coaching deportivo con las emociones o nervios, que son normales en los deportistas.

-Para los ojos del mundo, digamos, el skate parece un poco espontáneo, un poco de invento, creatividad, pero ¿qué tanto tiene que ver el entrenamiento? Son cuestiones de centímetros para que un movimiento salga perfecto, ¿no?

Algo muy cierto que dijiste, que nace del urbano, que es una creatividad, yo siento que el skate es un arte y que se ha podido llevar ahora a un deporte olímpico. Yo me siento siempre el dueño de mi propio mundo, que puedo crear mis propias maniobras, ¿no? Ahoralo complemento mucho con el gimnasio que estamos muy expuestos a las caídas, al concreto donde te puedes lesionar y para eso hay que estar fuerte también. El gimnasio ayuda mucho en las competencias y en muchos momentos donde tienes que poner la concentración al máximo para que el truco pueda salir en el momento exacto, que a veces los nervios o los ángulos de un skater te puede jugar en contra. Entonces, hay que trabajar esa seguridad en ti mismo sabiendo que lo puedes hacer. Yo creo que todo eso se junta al final y sirve mucho.

-Me mencionas un poco de lo que es el coaching, ¿Cómo trabajas la presión? ¿Cómo te sientes a la hora de hacer un truco o salir con el skate?

En el momento, me siento que lo disfruto mucho. Pasan muchas veces los nervios donde tal vez en algún momento fallo y digo: “Wow, ¿cuánto tiempo he perdido? Que son solamente 45 segundos de pasar. Ángel, no te desesperes, piensa en el siguiente truco”. Entonces, ese tipo de cosas vas aprendiendo en el camino y, en las veces que pierdes, también. Creo que es un momento donde uno tiene que aprender y decir qué tengo que mejorar. Todo eso es lo que me ha llevado hoy en día poder ganarme un segundo lugar en un campeonato mundial.

Angelo Caro alcanzó una medalla de oro en los Juegos Bolivarianos. (Foto: IPD)

-Finalmente, las derrotas son lo que más aprendemos, ¿no?

Sí, de todo lo bueno y lo malo se aprende. Siempre y cuando cómo te lo tomes. Mucha gente se toma muy mal el perder y creo que es un aprendizaje también a mejorarte a ti mismo. Hay muchas cosas que uno no lo puede controlar, a veces uno a uno le va mucho mejor en ese día y ganó el campeonato y hay muchas veces donde te has preparado tanto que nosé, yo siento que que es un poco subjetivo, pero también depende mucho que no des de lado en tu preparación, que te va a hacer ver mucho. En el skate, a veces llega uno un chico como Gin Woo, que tiene 15 años y saca unos trucos como hace poco en el style y te sorprende, entonces es como que tú tratas de dar lo mejor, pero tal vez a él le fue mejor y de eso aprendes.

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Ángelo Caro fue elegido por adidas para representar al perú en la presentación de la camiseta alterna de la Bicolor. (Crédito: adidas).

-Si tú miras hacia atrás, Ángelo, ¿en qué momento sientes que cambió tu carrera?

Creo que desde Tokio. Siento que me abrieron muchas puertas a seguir representando mi país no solo desde lo personal, sino también del mundo del skate. Ahora somos más representando al país en unos Juegos Mundiales. Creo que hay más escuelas también de skate. Ahora no solo los niños están convencidos a montar skate, sino también los padres están convencidos de llevar a sus hijos a que aprendan y creo que es algo que también he querido cambiar con el tiempo, que esos prejuicios, que esos pensamientos que tenían sobre un deporte urbano puedan entender de que ahora es un deporte olímpico y que puede llegar muy lejos.

-Para los que no saben, ¿cuál es la edad perfecta para un skater profesional?

Sí, en realidad, creo que el límite te lo pones tú, igual llega una edad donde obviamente el cuerpo responde. Tenemos un gran ejemplo de Ryan Decenzo, que compitió con nosotros, representa a Canadá, tiene más de 30 años y sigue ganando competencias. Tenemos a Manny Santiago de Puerto Rico, que también es una gran leyenda y sigue representando a su país, compitiendo con nosotros, pero son atletas que se cuidan mucho. Es algo que yo también sigo bastante porque quiero seguir representando a mi país y haciendo lo que tanto me apasiona por tiempo.

-Yendo ahora a lo que es el Perú, ¿cuál es la realidad que miras del skate peruano?

Tenemos mucho talento, somos una comunidad grande que tiene pequeñas oportunidades, pero esas chances las estamos aprovechando para poder demostrar nuestras ganas que queremos de salir adelante. Hay muchos referentes en el mundo del skate desde antes y ahí vienen chicos que están dentro de la Federación, que nos tienen representando en otros eventos muy grandes. Así que creo que hay que tomarle más atención porque es que dará que hablar.

-Probablemente ya te lo han dicho, pero ¿qué se necesita para que esté más difundido?

Yo creo que todo nace desde el apoyo con las municipalidades, ¿no? De hacer más skate, más áreas, más lugares para que los chicos puedan diferentes skates parks, para ir a un aforo agradable y todos puedan no solo en el skate, sino también en otros. Entonces, creo que todo eso servirá para que deportes no tan conocidos y otros extremos puedan verse en el mundo. El apoyo de la gente también ha ido creciendo más. Eso también sirve mucho.

-¿Cómo miras tu rol?

Siento una gran responsabilidad de demostrarles que es un camino difícil, de mucha tolerancia, de que se puede lograr. Trato de conectarme bastante con ellos, de entrenar muchas veces con ellos, también me quedo viendo sus entrenamientos y siempre dispuesto a lo que yo puedo aportar. Ahora último, la mayoría de chicos han estado viendo la competencia en Brasil y estuvieron presentes para que puedan ver la realidad en vivo, ¿no? De cómo es la presión, la gente, el público de que está animando a otros skaters y puedan vivirlo un poco de una perspectiva, cuando tengan la oportunidad de representarnos. Pero nada, es algo que yo me lo tomé con mucha responsabilidad y mucha motivación para demostrarles para demostrarles a ellos que se puede t que tienen que seguir así entrenando en el presente y futuro.

-¿Cuál es tu agenda del 2026? ¿Qué se viene ahora?

Bueno, estuve en Los Ángeles, tuve un evento con los X Games, que es uno de los eventos deportivos extremos más grandes: fue mi debut en los X Games. Después tuve otros eventos como SL, que es un evento privado internacional. Han competido otros grandes skaters internacionales y, bueno, ahora me siento orgulloso de poder pertenecer dentro de ese evento en el equipo de Paul Rodríguez, que es un gran referente internacional. Para abril, el 12 de abril se viene Tampa Pro, que quiero escalar del tercer lugar que quedé el año pasado. Es un evento histórico muy grande del skate. Es un gran propósito en mi carrera poder lograr esa medalla.

-Sé que falta tiempo, pero ¿cómo ves el camino a Lima 2027 y Los Ángeles 2028?

La meta es de los Ángeles 2028. Creo que es una gran meta que me propuse, pero sé que en el camino habrá muchos retos. También se viene Lima 2027, que es un gran reto que quiero lograr, también dejar la medalla y volver a representar a mi país en casa.

-Por otro lado, si tu me hablas del skate, lo primero que pienso en es Tony Hawk, que es de rampas, pero, ¿cómo tú ves referenciado en cuánto los más jóvenes peruanos?

Yo, cuando recién agarré mi skate hace 16 años, lo primero que vi fue un video de Naya Houston, que es una gran skater también, pero que fue skater profesional después de muchos años que Tony Hawk. Uno aprende la historia del skate con el tiempo y se va dando cuenta que hay muchas leyendas, muchos skater que pueden seguir su ejemplo. Tony llegó a tener unos videojuegos, que creo que por eso también mucha gente lo conoce. Es un gran referente, es algo que yo quisiera lograr en algún momento de mi vida, ¿no? En el skate, eres el dueño de tu mundo y tú puedes serte como tú quieras, de tener tu propio estilo, de crear tus propios trucos y eso creo que se mantiene durante hace muchos años.

-Para terminar, si podías resumir en una palabra tu presente, ¿cuál sería?

Prime. Ahorita estoy en un buen momento. Estoy cumpliendo muchas metas que me propuse de pequeño y cada vez son retos más difíciles, más grandes, más fuertes y más complicados. Hay muy grandes skaters como los japoneses, estadounidenses y brasileños. Ya es algo más complicado, pero me lo tomo como como un reto y decir: “Yo también puedo, yo puedo ser mejor, si quedé tercero, puedo quedar segundo, si quedé segundo puedo quedar primero, si estuve cerca de una medalla olímpica, lo voy a lograr.” Pero sí, es un gran reto por el que ahorita estoy pasando y me lo tomo con mucha alegría, con mucha responsabilidad.

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