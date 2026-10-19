—Estuviste entre los cuatro mejores skaters del planeta, hoy ocupas el quinto lugar. ¿Cómo tomas este nuevo hito en tu carrera?

Con mucho orgullo, felicidad y motivación también porque ha sido un reto llegar hasta donde estoy. Quiero llegar al primer lugar en el ránking mundial: es un reto que tengo durante muchos años desde Tokio 2020.

—El sueño seguramente es ser el número uno del mundo. ¿Te lo has dicho alguna vez? ¿Qué tan cerca estás de lograrlo?

El compromiso por llegar a ser el primero en el mundo siempre está en cada entrenamiento, en cada caída, en cada truco y en cada evento. Siempre voy a apuntar a querer ser el primero y dejar a mi país y a mi cultura o deporte en todo lo alto para poder seguir abriendo puertas al futuro y que puedan conocer esta disciplina. Yo sé que no estoy muy lejos, me levanto cada día diciéndomelo a mí mismo, lo escribo, lo digo en mi cabeza y no tengo miedo en decirlo tampoco al público porque mi compromiso es estar ahí. Dios está conmigo y sé que todo eso va a funcionar y va a suceder.

—En tu debut olímpico, Tokio 2020, estuviste cerca de conseguir una medalla, pero no pudiste clasificar a París 2024. ¿Cómo trabajas el tema mental y esa convivencia entre la exigencia y la derrota?

Creo que todas las partes buenas y malas tienen una razón y suceden por algún motivo, es simplemente ver el lado positivo a las cosas y aprender de ello. Estar cerca de una medalla olímpica en Tokio me motivó a querer conseguirla y por eso hoy en día estoy con ese compromiso. No clasificar a los Juegos Olímpicos en Francia me enseñó a apuntar siempre al primer lugar y a estar en el top. Pero, muy aparte de lo deportivo, también me enseñó a madurar y ver que no tengo que agachar la cabeza ante las pérdidas. Yo empecé a montar skate por pasión, con amor y por diversión, y hoy en día es un compromiso que tengo de representar a mi país. Sé que divirtiéndome y pasándola bien, como en un inicio, todo va a fluir, pero sé que cada día tengo que levantarme a entrenar la parte física, mental y técnica.

—¿Cuáles son tus próximos retos?

Hace un par de meses que he entrado a las ligas muy grandes como Street League, como X Games y los campeonatos mundiales de World Skate. En junio fuimos a competir a Roma para seguir con el ránking mundial rumbo a Los Ángeles 2028. Luego, en agosto, tuve un evento de Street League, que es la liga más grande de skate. Se vienen los Juegos Panamericanos 2027, pero todos esos son obstáculos para poder sobrellevarlos, pasarlos y, como yo digo, saltarlos en ‘ollie’, que es el truco básico, y poder llegar a los Juegos Olímpicos de la mejor manera física y mentalmente para traer una medalla a mi país.

Angelo Caro es Mejor deportista urbano hombre.

—Tu meta es Los Ángeles 2028. ¿Qué debería pasar para que clasifiques?

Si mañana mismo fuesen las Olimpiadas, ya estamos dentro. Ahora lo que yo me he enfocado es en priorizar los eventos importantes, como los mundiales, para poder llegar a mi 100%. Tengo un objetivo muy claro que es la medalla olímpica y priorizo los mundiales para poder hacer lo que hice ahora último en Brasil, de estar en un podio mundial, como el segundo lugar en San Paulo. No estamos lejos; las estadísticas con mi coach lo dicen: si llego a una final más en un mundial, es casi seguro que pueda entrar a los Juegos Olímpicos 2028. Consiguiendo un podio más, aseguro un puesto olímpico.

—Antes de Los Ángeles se viene Lima 2027. ¿Qué expectativas te genera competir en casa?

Todo está alineado para que ese día levantemos una medalla de oro juntos todos los peruanos. Va a ser en Lima, donde me crie; yo soy de Chiclayo, pero me crie aquí en Lima, en el distrito de San Miguel. Va a ser en el skatepark donde entreno todos los días, que es mi segunda casa.

—Llama la atención que escribas tus objetivos. ¿Has visualizado y escrito también la medalla de oro en Lima 2027? ¿Qué tan importante va a ser para tu carrera?

Es muy importante porque es el camino hacia los Juegos Olímpicos. Yo lo escribo y pienso en los momentos cómo van a suceder. A veces no suceden tal cual, pero lo escribo porque quiero que esté en mi cabeza y sé que ese momento va a ser muy importante para todos los peruanos.

—Haciendo un flashback, ¿qué piensas del Ángelo Caro de hace seis años, de aquel joven de 20 años que debutó en los Juegos Olímpicos Tokio 2020?

Siendo sincero, a veces veo fotos mías de pequeño y de hace seis años también; me miro mucho en el espejo y me hablo a mí mismo diciéndome: “Qué buen trabajo has hecho”. Reconozco mis errores y mis cualidades para ser la persona que soy, no solamente el skater. de todas esas caídas y volver a intentarlo.

—¿Estás trabajando con un psicólogo deportivo o un coach?

Desde antes de Tokio trabajé con una coach deportiva; la parte de psicología es diferente. Hoy en día tengo un equipo muy bueno gracias a Red Bull, que me ayuda con un centro de alto rendimiento en Austria y en Estados Unidos, donde hay los mejores fisioterapeutas y psicólogos. Todo eso trato de aprovecharlo en mi carrera.

—¿En qué momento sientes que cambió tu carrera o hubo un punto de quiebre para mejorar?

Desde que se anunció que el skate iba a ser un deporte olímpico, supe que tenía que cambiar muchas rutinas. Antes yo montaba todo el día con mis amigos por diversión y no iba al gimnasio. Cuando supe lo de las Olimpiadas, me tomé la responsabilidad de abrir esas puertas para el Perú. Tuve que entrenar el doble, cambiar mi rutina y quemar etapas, y eso es lo que hoy me hace pensar en una medalla olímpica.

—A ojos del mundo, el skate es un pasatiempo. Quizá esté cambiando ese concepto. ¿Pero qué tan importantes son el entrenamiento y la disciplina?

Creo que ha ido cambiando en el mundo. El skate ha pasado por muchos prejuicios porque viene de lo urbano, pero para mí es una cultura y un arte. Cuando se anunció que sería olímpico, cambió mundialmente la perspectiva. Ahora vemos a padres llevando a sus hijos a escuelas de skate; el skate enseña a mejorarte a ti mismo y demuestra amistad. Se vio en mi reacción cuando el brasileño Kelvin Hoefler ganó una medalla en Tokio, porque que un amigo lo consiga te alegra. Siento que estoy terminando de construir un puente que muchos skaters antiguos empezaron.

Ángelo Caro es subcampeón mundial de skate y figura de adidas. (Crédito: adidas).

—¿Cómo es tu día a día? ¿Cuántas horas entrenas?

Empiezo mi día preparando mi desayuno a las 8:00 a.m. A las 9:30 a.m. ya estoy entrenando en el skatepark de la Costa Verde hasta la 1:00 p.m. o 1:30 p.m. Luego nos volvemos a encontrar en la Videna por la tarde para entrenar la parte física los lunes, miércoles y viernes. La parte mental la llevo generalmente una vez a la semana. También tengo un plan alimenticio con un nutricionista. El talento y el esfuerzo van complementados.

—¿Cómo ves la realidad del skate en el Perú?

Estoy muy agradecido con las marcas y con el IPD, pero en comparación con otros países nos falta mucho. A veces bromeamos con mis amigos porque vemos que Japón tiene delegaciones de 20 personas, con médicos, fisioterapeutas y administrativos. Nosotros a veces tenemos a nuestro coach haciendo de todo. A pesar de eso, hemos logrado grandes puestos y ahora somos dos peruanos en el top 20 que irían a unos Juegos Olímpicos.

—¿Cómo fueron tus inicios cuando todavía no tenías marcas apoyándote? ¿Cómo era sobrevivir haciendo lo que amas en un contexto complicado?

Gracias a patrocinadores como Red Bull y Adidas, puedo sustentar muchos gastos. Recuerdo con mi mamá lo difícil que era conseguirme unas zapatillas para montar o intercambiar tablas con amigos porque no nos alcanzaba. Por eso hoy trato de apoyar en lo que puedo a otros chicos con talento que no tienen posibilidades, para que no dejen de montar y no se pierda ese talento.

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