icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Angelo Caro fue finalista en el World Skate Games Asunción 2026 que culminó este domingo. (Foto: Agencias)
Angelo Caro fue finalista en el World Skate Games Asunción 2026 que culminó este domingo. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Angelo Caro dio un nuevo paso en el World Skate Games Asunción 2026. El skater peruano se ubicó ayer, domingo, en el quinto lugar de las final de street. Hace seis años era un joven que soñaba con abrirle camino al skate peruano en unos Juegos Olímpicos. Ahora, a los 26 años, es quinto del mundo y compite con la élite de este deporte. Con Los Ángeles 2028 cada vez más cerca, el skater peruano conversa sobre la obsesión que todavía lo mueve: ser el mejor skater del planeta y consagrarse con una medalla olímpica.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista