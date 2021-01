Conforme a los criterios de Saber más

LeBron James guió a Los Angeles Lakers en la victoria por 94-92 frente a los Grizzlies por la temporada regular de la NBA. Con 26 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias, el alero comandó el ataque y la defensa de los vigentes campeones, quienes buscarán el bicampeonato en la presente campaña. Uno de los más beneficiados con este tipo de performances fue Anthony Davis, pivot All Star de LA, quien también destacó con 26 puntos y 10 rebotes.

Anthony Davis entró a la NBA como el primer pick del Draft del 2012. Jugó sus primeras siete temporadas en New Orleans; sin embargo, debido al talento de los planteles, nunca pudo destacar en los PlayOffs. Durante sus primeros pasos en la liga, solo pudo saborear la postemporada en 2015 y 2018. En las demás campañas, tuvo que ver las etapas decisivas desde afuera. Tras ello, eligió marcharse a Los Angeles Lakers y en su primera temporada consiguió el éxito anhelado: fue la dupla ideal de LeBron James para ganar el anillo.

Las figuras de LosAngeles Lakers, LeBron James y Anthony Davis. (NBA Twitter)

Tras el triunfo frente a Grizzlies, pude acceder a la conferencia de prensa de Los Angeles Lakers. El encargado de prensa me brindó la oportunidad de conversar con Anthony Davis. Le hice la siguiente pregunta: “¿AD, aún te sorprendes con las actuaciones de LeBron James o ya es algo normal para ti?”.

El espigado jugador de 27 años respondió lo siguiente: “No me sorprende para nada, lo viene haciendo por 18 años, desde que entró a la NBA. Es muy loco ver todo ello, en su décima octava temporada es capaz de dominar, admirable. Es el tipo de jugador que tu quieres ser y por eso trabajas duro: se prepara muy bien, practica mucho su tiro, cuida su cuerpo, es un gran atleta”.

Asimismo, el ex New Orleans afirmó: “Definitivamente está preparado para tener esas estadísticas, su cuerpo y su mente están preparadas. Desde capturar rebotes, su habilidad para anotar, su liderazgo, nos muestra los esquemas defensivos y ofensivos, es un gran líder. Es por eso que es uno de los mejores, si es que no es el mejor”.

Si bien AD ha compartido vestuario con grandes jugadores en su carrera, nunca estuvo cerca de un alero tan dominante como LeBron. Davis se refirió a lo que vive día a día con ‘The King’: “Es un privilegio poder presenciar y compartir equipo con un gran jugador, en mi segundo año aquí, he aprendido mucho. En unos años tomaremos conciencia de lo que significó jugar a su lado. A pesar del tiempo, sigue encontrando formas de mejorar en la NBA”.

Los Angeles Lakers vienen de una racha de cuatro triunfos al hilo, el último conseguido ayer frente a Grizzlies. Mañana enfrentarán a San Antonio Spurs y el viernes harán lo propio frente a Chicago Bulls. Se espera que para este último encuentro ya puedan contar con la presencia de Alex Carusso, quien estuvo ausente en los últimos partidos por los protocolos de seguridad de la NBA.

