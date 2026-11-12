Por Redacción EC

Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista argentino Lionel Messi, llegó a Cusco como parte de una experiencia organizada por la reconocida firma de lujo Tiffany & Co. La empresaria e influencer compartió algunos detalles de su estadía en la Ciudad Imperial a través de sus historias de Instagram.

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