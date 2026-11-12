Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista argentino Lionel Messi, llegó a Cusco como parte de una experiencia organizada por la reconocida firma de lujo Tiffany & Co. La empresaria e influencer compartió algunos detalles de su estadía en la Ciudad Imperial a través de sus historias de Instagram.

En sus publicaciones, Roccuzzo mostró fotografías de los paisajes de Cusco, permitiendo a sus seguidores conocer parte de los escenarios que viene recorriendo durante su visita al Perú.

Además, compartió una postal en la que luce un look ideal para las bajas temperaturas de la sierra peruana. Su presencia no pasó desapercibida en redes sociales, donde sus seguidores peruanos reaccionaron a las imágenes de su recorrido por uno de los destinos turísticos más reconocidos del país.