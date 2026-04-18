Por Raúl Castillo

Mientras unos suspiran y hacen el conteo regresivo de cara al inicio del Mundial, otros celebramos la llegada de abril y el inicio de los playoffs en el mejor básquet del mundo. Wembanyama parece un extraterrestre salido de Space Jam para destronar al Thunder de Gilgeous-Alexander y compañía, Tatum ha vuelto a promediar más de 21 puntos por partido para poner a los Celtics como candidatos al título, Harden llegó a Cleveland y ha entendido su rol de actor secundario de Mitchell para llegar a unas finales con los Cavaliers, los Knicks y Nuggets también esperan ponerse como aspirantes y los Pistons se encuentran a la espera de recuperación de Cade Cunningham, para ser ese equipo dominador en el Este.

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