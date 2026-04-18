Mientras unos suspiran y hacen el conteo regresivo de cara al inicio del Mundial, otros celebramos la llegada de abril y el inicio de los playoffs en el mejor básquet del mundo. Wembanyama parece un extraterrestre salido de Space Jam para destronar al Thunder de Gilgeous-Alexander y compañía, Tatum ha vuelto a promediar más de 21 puntos por partido para poner a los Celtics como candidatos al título, Harden llegó a Cleveland y ha entendido su rol de actor secundario de Mitchell para llegar a unas finales con los Cavaliers, los Knicks y Nuggets también esperan ponerse como aspirantes y los Pistons se encuentran a la espera de recuperación de Cade Cunningham, para ser ese equipo dominador en el Este.

Jason Tatum promedia 21.6 puntos por partido en 32.1 minutos en cancha desde su regreso a la NBA. (Foto: Getty Images) / Boston Globe

La contienda en la Conferencia Este

Antes del regreso de Tatum, Jaylen Brown asumió gran carga del trabajo y promedió hasta 30 puntos por partido, Neeemias Queta demostró que podía apoyar a Derrick White y Payton Pritchard ha brillado en la temporada regular. Los Celtics se mueven más en el campo y tienen la segunda calificación ofensiva de la liga (119.9 puntos) y destacan en el cuarto puesto en la defensa (111.7). Si alguien sabe jugar finales es Boston, son los favoritos en el Este.

Detrás están los Pistons, Knicks y Cavaliers. Pese al neumotórax de Cunningham, Detroit ha sabido mantenerse en pelea por una simple razón: construyó una identidad basada en el juego físico y defensivo, que lo ubica con el segundo mejor índice defensivo de la liga: 108.6. La plantilla ha sido amplia, el espíritu del equipo es fuerte y los jóvenes han mejorado.

El base Cade Cunningham no juega desde el 17 de marzo. (Foto: Getty Images) / Kenny Giarla

En cambio, Nueva York y Cleveland son una incógnita en cuanto a su potencial. En los Knicks, Mike Brown logró que la plantilla se ponga entre las diez mejores defensas y cinco mejores ofensivas, pero no ha sido suficiente para llegar a la cima del Este. El caso de los Cavaliers es parecido. Con la ‘Barba’ en el equipo, desde el 7 de febrero, la ofensiva de los Cavaliers es la mejor de toda la NBA, aunque tampoco ha alcanzado. ¿Lo será en los playoffs?

La disputa en la Conferencia Oeste

Al otro lado, todo parece definido entre tres: Thunder, Spurs y Nuggets. Oklahoma City es el equipo a batir, aseguró la ventaja de arrancar y definir en casa en todos los playoffs, no alcanzaron el total de victorias de la pasada temporada regular (68), aunque están en el lugar dónde deben estar: a tope, con la mejor defensa (106 puntos), rendimientos parejos y una plantilla numerosa. ¿Su único Talón de Aquiles? San Antonio, comandada por Wembanyama.

Shai Gilgeous-Alexander promedia 31.3 puntos por partido en la temporada regular en 33.1 minutos. (Foto: Getty Images) / Robert Gauthier

El récord de los Spurs es de 4-1 en la temporada ante Thunder, ‘Wemby’ es devastador en ambos extremos y De’Aaron Fox, Stephon Castle y el novato suplente Dylan Harper han hecho un estupendo trabajo para estar entre los cinco mejores de la liga en ofensiva y defensiva. ¿El problema? La inexperiencia para jugar playoffs. San Antonio la tiene en su historia; ellos, no. La temporada 2018-19 fue la última vez para la franquicia.

Nuggets. Han superado el total de victorias de la temporada pasada y aunque su defensiva sigue siendo baja (21° con 116 puntos), cuentan con la mejor ofensiva de la liga (120.8). Sin embargo, dice un buen dicho, las defensas son las que terminan ganando los campeonatos. Y terminamos con Rockets y Lakers, que entusiasmaron y terminaron mermando sobre el final. Así se encuentran las cosas en el mejor básquet del mundo. ¿Cuándo inicia todo? 18 de abril. Agenden la fecha.

Victor Wembanyama promedia 24.8 puntos por partido en 29.2 minutos en la temporada regular. (Foto: Getty Images) / Ronald Cortes

Datos de la NBA

El primer partido de las Finales de la NBA se jugará el 3 de junio, a ocho días del Mundial.

Esta será la 19° participación de LeBron en los playoffs en 23 años de carrera profesional.

Joel Embiid fue operado de apendicitis en Houston, tras detectarse el problema de forma repentina. No hay una fecha exacta para su regreso a las canchas.

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