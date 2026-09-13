Perú ya celebra en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En apenas el inicio de la competencia, la delegación nacional consiguió sus dos primeras medallas gracias a Mariana Soriano y Rafaela Fernandini, quienes dejaron la bandera peruana en lo más alto del podio en Argentina.

La primera alegría llegó por cuenta de Mariana Soriano. La esgrimista peruana conquistó la medalla de plata en florete individual femenino y se convirtió en la primera representante nacional en subir al podio en esta edición de los Juegos Suramericanos. Su camino hasta la definición estuvo marcado por varios combates ajustados, incluido un dramático 15-14 en semifinales ante la chilena Arantza Inostroza.

¡𝗣𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗣𝗲𝗿𝘂́! 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗦𝗼𝗿𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗲𝘀 𝗺𝗲𝗱𝗮𝗹𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗹𝗮𝘁𝗮 𝗲𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝗝𝘂𝗲𝗴𝗼𝘀 𝗦𝘂𝗿𝗮𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮𝗻𝗼𝘀 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗙𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲🥈🔥



Con apenas 19 años, la integrante del Programa de Apoyo al Deportista… pic.twitter.com/99Y8jF88Tf — ipdperu (@ipdperu) September 13, 2026

En la pelea por el oro, Soriano se enfrentó a la brasileña Ana Di Renzo. La peruana no pudo completar la remontada y cayó 15-9, pero aseguró una valiosa presea de plata en una competencia que vuelve a confirmar su crecimiento internacional. Soriano, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD, ya había conseguido importantes resultados en categorías juveniles y una histórica medalla por equipos en el Campeonato Panamericano Juvenil y Cadete de Bogotá.

La segunda medalla peruana llegó desde la piscina. Rafaela Fernandini también consiguió la presea de plata en natación, confirmando el buen momento que atraviesa una de las principales exponentes nacionales de la disciplina. La nadadora del Club de Regatas Lima es una de las referentes del equipo peruano y llega a Santa Fe después de haber sido campeona en los 100 metros libre de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 y de ganar esa misma prueba en Francia durante marzo de este año.

🏊‍♀️🇵🇪 ¡𝗥𝗮𝗳𝗮𝗲𝗹𝗮 𝗙𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗶 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘃𝗲 𝗮 𝗽𝗼𝗻𝗲𝗿 𝗮𝗹 𝗣𝗲𝗿𝘂́ 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗽𝗼𝗱𝗶𝗼!



La nadadora peruana conquistó la medalla de plata en los 100 metros libres de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con un tiempo de 55.65 segundos, sumando así la… pic.twitter.com/0MH9OwYXuw — ipdperu (@ipdperu) September 13, 2026

Así, Soriano y Fernandini abrieron el medallero peruano en Santa Fe con dos platas que tienen un significado especial: son las primeras de una delegación nacional que llegó a Argentina con 492 deportistas y la ilusión de protagonizar una nueva página del ciclo olímpico. Los Juegos Suramericanos se desarrollan del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela.