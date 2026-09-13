Mariana Soriano y Rafaela Fernandini ganaron las dos primeras medallas en los Juegos Odesur 2026. (Fotos: COP)
Mariana Soriano y Rafaela Fernandini ganaron las dos primeras medallas en los Juegos Odesur 2026. (Fotos: COP)
Por Redacción EC

Perú ya celebra en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En apenas el inicio de la competencia, la delegación nacional consiguió sus dos primeras medallas gracias a Mariana Soriano y Rafaela Fernandini, quienes dejaron la bandera peruana en lo más alto del podio en Argentina.

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