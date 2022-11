El Mundial tuvo los colores blanquirrojos por todo lo alto. Sí, en Medio Oriente la bicolor se lució gracias a Leilani Bernales. La luchadora peruana logró la medalla de plata en el Mundial Profesional de Jiu Jitzu AJP (Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro) que se disputó en la semana en Abu Dhabi.

Leilani, que el año pasado logró el título mundial de No GI IBJJF (sin kimono), esta vez conquistó la presea de plata en el torneo con kimono de la AJP (en cinturón morado), demostrando que responde bien en ambas modalidades. “Sin kimono es más suelto, más rápido, mientras que con kimono el juego es más pausado y se hace más fuerza. Antes me gustaba más con kimono, pero ahora estoy encontrando mi estilo y me favorece más el primero”, nos explica, y pese a ello fue protagonista en el mundial.

Lo que busca Leilani es siempre mejorar. Por eso se animó a competir en este mundial de la organización AJP, donde tiene a adecuarse a nuevas formas. Las peleas duran 5 minutos y no 7 como en la IBJJF, mientras las forma de puntuar es distinta. “El próximo año pienso hacer los dos circuitos al mismo tiempo. El AJP es alrededor del mundo, terminando con el mundial en Abu Dhabi”, nos comenta la peruana que radica en Miami, Estados Unidos.





Superación

Pero enfrentar el reto de Medio Oriente no fue fácil. Viajó sola a un país totalmente nuevo para ella. “Mi sueño es hacer historia y la única manera es venciendo a los mejores, por eso tienes que pelear con ellos y es acá donde los encuentras”, nos dice aún desde el país asiático.

En el Mundial ganó tres peleas hasta llegar a la final, donde cayó ante la húngara Tamara Toros. “Creo que me faltó una mejor estrategia. Era fuerte y buena, pero pude ganarle con una estrategia más inteligente. Voy a entrenar y el próximo año me verán con la de oro”, asegura.

Con su segundo puesto sumó 3.200 puntos para el ránking de esta organización, en la que por primera vez compite. Así, aparece en el puesto 30 de la clasificación, pero como nos dice, empezará a competir más en este tipo de eventos para seguir creciendo.

Lo que viene para Leilani es viajar a California para disputar en diciembre el Mundial con kimono de la IBJJF, torneo con el cual cierra la temporada. Y pese a que vive en Norteamérica, siempre que puede suele regresar a suelo peruano donde vuelve a sus raíces para llenarse de energía.

Sabe que acá compañías como la TBJJP (Torneos Brazilian Jiu Jitsu) y la CBJJG (Campeonatoas Brazilian Jiu Jitsu & Grappiling) están tratando de impulsar el deporte que tantos seguidores tiene pero que no cuenta con una Federación Deportiva.

La vida diaria de Leinali pasa por el gimnasio Fight Sports, donde entrena y da clases a niños. Así se mantiene en el deporte, así batalla cada día para llevar la bandera peruana a cada podio mundial.

