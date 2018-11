El mundo amateur disfrutó de un mundial de gran nivel y con mucho profesionalismo. En Argentina se realizó el Mundial de la World Kickboxing Federation Championship (WKF) y dos peruanos se trajeron las medallas de oro. La WKF reúne a varias disciplinas y James Llontop ganó en muay thai mientras que Malú Nuñez en kickboxing 1 y también en muaythai.

James logró dos victorias para hacerse de la presea dorada en la categoría - 71 kg. Primero venció al argentino Tomás Saravalli por KO en el tercer round y ayer en la final superó al también local Lucas Martínez por decisión de los jueces para coronarse como campeón mundial.



Con solo 19 años, James es toda una promesa para el deporte nacional y según ha confesado a sus allegados apunta a llegar a la UFC.

TAMBIÉN CELEBRA

Malú por su parte se hizo de la de oro en kickboxig al vencer a la brasileña Raquel do Nascimento Lima por nock out técnico en el primer round. Mientras que ayer su lucha de muay thai ante una argentina fue cancelada por la no presencia de la luchadora rival.

“Misión cumplida. Perú tiene dos nuevos campeones mundiales. Hemos trabajado fuerte para este objetivo y se dieron los resultados”, publicó en sus redes sociales Francesco Bonomini, entrenador de ambos deportistas.