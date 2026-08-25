El legendario atleta jamaiquino ya está el Perú para participar en un encuentro clave rumbo a Lima 2027. Foto: Getty Images
El legendario atleta jamaiquino ya está el Perú para participar en un encuentro clave rumbo a Lima 2027. Foto: Getty Images
Por Redacción EC

La Semana de Panam Sports se desarrollará del 25 al 28 de agosto en Lima, con diversos foros, conferencias y actividades deportivas internacionales destacadas. Asafa Powell, legendario atleta jamaicano, estará presente en el evento.

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