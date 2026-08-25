La Semana de Panam Sports se desarrollará del 25 al 28 de agosto en Lima, con diversos foros, conferencias y actividades deportivas internacionales destacadas. Asafa Powell, legendario atleta jamaicano, estará presente en el evento.

Representantes de los 41 países miembros participarán en esta reunión internacional continental, realizada a menos de un año de Lima 2027. Además, visitarán los escenarios deportivos que albergarán las competencias de los próximos Juegos Panamericanos.

Durante el encuentro se abordarán asuntos relacionados con el empoderamiento femenino, la protección de la categoría femenina impulsada por el COI y las estrategias futuras, además de iniciativas brasileñas para promover el deporte femenino internacional.

También participará Asafa Powell, excampeón mundial de 100 metros y antiguo plusmarquista de la prueba. La asamblea elegirá la sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029 y al representante oficial correspondiente ante la asociación olímpica.