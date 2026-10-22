Clemente se impuso en la final frente al estadounidense Tony Silvagni, el francés Edouard Delpero y el sudafricano Sam Christianson. Foto: ISA / Pablo Franco
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Un podio con los mejores del mundo
  • Clemente se impuso en la final frente al estadounidense Tony Silvagni, el francés Edouard Delpero y el sudafricano Sam Christianson. Foto: ISA / Pablo Franco
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    Clemente se impuso en la final frente al estadounidense Tony Silvagni, el francés Edouard Delpero y el sudafricano Sam Christianson. Foto: ISA / Pablo Franco

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    Clemente se impuso en la final frente al estadounidense Tony Silvagni, el francés Edouard Delpero y el sudafricano Sam Christianson. Foto: ISA / Pablo Franco

  • El surfista peruano festejó su consagración en el Surf City El Salvador ISA World Longboard Championship, tras imponerse en la final de la competencia. Foto: ISA / Pablo Franco
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    El surfista peruano festejó su consagración en el Surf City El Salvador ISA World Longboard Championship, tras imponerse en la final de la competencia. Foto: ISA / Pablo Franco

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    El surfista peruano festejó su consagración en el Surf City El Salvador ISA World Longboard Championship, tras imponerse en la final de la competencia. Foto: ISA / Pablo Franco

  • Piccolo Clemente subió al podio para celebrar una nueva conquista internacional y reafirmar su lugar entre los grandes referentes del longboard. Foto: ISA / Pablo Franco
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    Piccolo Clemente subió al podio para celebrar una nueva conquista internacional y reafirmar su lugar entre los grandes referentes del longboard. Foto: ISA / Pablo Franco

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    Piccolo Clemente subió al podio para celebrar una nueva conquista internacional y reafirmar su lugar entre los grandes referentes del longboard. Foto: ISA / Pablo Franco

  • A sus 44 años, el deportista de Huanchaco sumó una nueva distinción a su trayectoria al conquistar el Mundial de Longboard disputado en El Salvador. Foto: ISA / Pablo Franco
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    A sus 44 años, el deportista de Huanchaco sumó una nueva distinción a su trayectoria al conquistar el Mundial de Longboard disputado en El Salvador. Foto: ISA / Pablo Franco

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    A sus 44 años, el deportista de Huanchaco sumó una nueva distinción a su trayectoria al conquistar el Mundial de Longboard disputado en El Salvador. Foto: ISA / Pablo Franco

  • El título conseguido en El Salvador se suma a los campeonatos mundiales que Piccolo Clemente ganó en 2013, 2015 y 2019. Foto: ISA / Pablo Franco
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    El título conseguido en El Salvador se suma a los campeonatos mundiales que Piccolo Clemente ganó en 2013, 2015 y 2019. Foto: ISA / Pablo Franco

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    El título conseguido en El Salvador se suma a los campeonatos mundiales que Piccolo Clemente ganó en 2013, 2015 y 2019. Foto: ISA / Pablo Franco

Por Redacción EC

Piccolo Clemente volvió a poner al Perú en lo más alto del surf mundial. El deportista de Huanchaco conquistó su cuarto título mundial de longboard tras ganar la medalla de oro en el Surf City El Salvador ISA World Longboard Championship, disputado en las olas de El Sunzal.

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