Piccolo Clemente volvió a poner al Perú en lo más alto del surf mundial. El deportista de Huanchaco conquistó su cuarto título mundial de longboard tras ganar la medalla de oro en el Surf City El Salvador ISA World Longboard Championship, disputado en las olas de El Sunzal.

A sus 44 años, el peruano demostró que continúa entre los mejores exponentes de esta disciplina. Su triunfo fue celebrado durante la ceremonia de premiación, donde recibió el reconocimiento por una actuación que reafirma su lugar entre las grandes figuras del longboard internacional.

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El surfista nacional se impuso en una final de alto nivel frente al estadounidense Tony Silvagni, el francés Edouard Delpero y el sudafricano Sam Christianson, quienes también destacaron en la definición del campeonato.

El camino hacia el oro estuvo marcado por la tensión y la exigencia de la competencia. En una de las rondas previas, Clemente consiguió su clasificación en los últimos segundos, una muestra de la determinación que finalmente lo llevó a quedarse con el título.

Una cuarta corona para la historia del surf peruano

Con esta victoria, Clemente alcanzó cuatro títulos mundiales en su carrera. Sus dos primeras coronas llegaron en el circuito de la World Surf League (WSL), en China, en 2013 y 2015. Posteriormente, ganó el campeonato de la International Surfing Association (ISA) en Francia, en 2019, antes de repetir la hazaña en El Salvador.

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