Aston Martin y Cadillac arrancan con dudas en los test de Bahrein 2026

La primera jornada de pruebas oficiales de la pretemporada de Fórmula 1 2026 en el Bahrain International Circuit dejó un panorama de contrastes entre equipos con sensaciones positivas y otros que comenzaron con complicaciones. En un día dominado en tiempos por Lando Norris con el McLaren, la jornada también puso de manifiesto que algunos equipos, como Aston Martin y el recién llegado Cadillac, enfrentan retos que deberán superar antes del inicio de la temporada.

Para Aston Martin, el inicio fue especialmente difícil. El nuevo AMR26, diseñado bajo la dirección técnica de Adrian Newey, solamente pudo dar 36 vueltas en toda la jornada debido a una anomalía detectada en los datos del motor, lo que obligó al equipo a mantener el monoplaza en el garaje durante gran parte del día para evitar riesgos mayores. El piloto Lance Stroll terminó último en la tabla de tiempos con una marca sensiblemente más lenta que el resto del pelotón, lo que generó dudas sobre la fiabilidad de la unidad de potencia y el progreso del equipo en la nueva era de motores híbridos al 50 %.

Por su parte, Cadillac, que debuta como escudería en la Fórmula 1 este año, también arrancó la pretemporada en posiciones retrasadas. Aunque sus pilotos Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas lograron completar más vueltas sin inconvenientes técnicos graves —con Pérez terminando 14º y Bottas 16º en la clasificación— sus tiempos quedaron lejos de los líderes. La prioridad para Cadillac en esta fase temprana sigue siendo acumular datos, comprobar sistemas y asegurar la fiabilidad en lugar de buscar tiempos competitivos, un enfoque habitual para los equipos nuevos en la categoría.

En contraste con estos equipos, otros como McLaren, Red Bull y Ferrari mostraron consistencia y ritmo desde el primer día. Norris marcó la mejor vuelta del test con 1:34.669, seguido de cerca por Max Verstappen, mientras que Ferrari también se ubicó entre los primeros lugares de la clasificación de tiempos. La jornada dejó claro que, aunque aún es muy temprano para sacar conclusiones definitivas sobre el orden de fuerza para 2026, algunos equipos parecen haber adaptado mejor que otros la nueva normativa técnica, lo que puede ser crucial de cara a la apertura de la temporada en Australia el próximo mes.