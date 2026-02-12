Por Redacción EC

La primera jornada de pruebas oficiales de la pretemporada de Fórmula 1 2026 en el Bahrain International Circuit dejó un panorama de contrastes entre equipos con sensaciones positivas y otros que comenzaron con complicaciones. En un día dominado en tiempos por Lando Norris con el McLaren, la jornada también puso de manifiesto que algunos equipos, como Aston Martin y el recién llegado Cadillac, enfrentan retos que deberán superar antes del inicio de la temporada.

Aston Martin y Cadillac arrancan con dudas en los test de Bahrein 2026
Aston Martin y Cadillac arrancan con dudas en los test de Bahrein 2026

