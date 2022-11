La Serie Mundial 2022 no se detiene, Philadelphia Phillies vs Houston Astros se enfrentan este miércoles 02 de noviembre por el Juego 4 en el Citizens Bank Park de Filadelfia. ‘The phils’ vuelven a disputar el campeonato de la MBL luego de 13 años; mientras que para los de Texas es la cuarta Serie Mundial en seis años. Disfruta del encuentro a través de de ESPN, STAR Plus y FOX Sports, desde las 7:03 p.m (hora peruana). Asimismo, podrás vivir el minuto a minuto gracias a El Comercio.