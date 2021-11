Conforme a los criterios de Saber más

Su velocidad rompió un silencio de 37 años. Andy Martínez apareció en el atletismo peruano como una historia de superación que llegó a lo más alto cuando rompió el récord de los 100 metros planos. En el 2014 dejó atrás la marca de 10.43 que Fernando Acevedo ostentaba desde 1977 con un registro de 10.30 y dos años después lo volvió a mejorar con el 10.28 en Bolivia. Así, el ‘Rayo’ peruano se metió en la historia del país.

Hoy, más de siete años de ello, recuerda con orgullo esos registros y también el del récord nacional de los 200 metros (20.58 frente a los 20.69 de Acevedo desde la década del 70). Esa historia ya está escrita y ahora Andy escribe otra, pero alejado de las pistas de atletismo.

Lamentablemente, la última carrera que disputó Andy Martínez fue la prueba de relevos 4x100 en Lima 2019 el viernes 9 de agosto. Tres días antes había competido en la serie de los 100 metros en el Estadio Atlético. Los resultados no fueron buenos, pero no imaginaba que esos iban a ser sus últimos trancos en la pista de manera profesional.

“Ya no continúo practicando atletismo. Tuve que hacer un cambio drástico y dedicarme de lleno a lo laboral. Ya no se pudo en el deporte, tuve que buscar lo profesional y trabajar”, nos dice vía telefónica. De cruzar las pistas atléticas a gran velocidad, ahora Andy se concentra en los trámites de importaciones. Estudio Administración y Negocios y ahora vive de su trabajo en las oficinas aduaneras.

¿Por qué Andy dejó el atletismo?

Andy no lo dice ni con rencor ni con bronca. Al contrario, supo aceptar lo que el deporte le entregó en su momento. Luego de los Panamericanos Lima 2019 no encontró el apoyo para seguir dedicándose de lleno a al atletismo, por lo que obligado por necesidades personales, tuvo que optar por dejar las zapatillas a un lado y buscar un trabajo que le genere ingresos.

“Cuando finalizan los Panamericanos. A partir de ahí continuar practicando el alto rendimiento ya no era sostenible. Hay una gran inversión que se tiene que hacer para prepararte y ya no se podía. Tenía que ver por la familia y fui en busca de los ingresos”, nos cuenta.

Las marcas solo tenían acuerdos con él hasta Lima 2019. No le fue bien y ya no encontró el apoyo necesario para seguir. Pese a que una lesión no le permitió llegar en buenas condiciones, Andy entendió lo que iba a pasar y lo aceptó. “La mayoría apostó hasta Lima 2019 dependiendo lo que pasaba. El resultado no fue bueno y por ese lado hay que ser conscientes, hay autocrítica, pero no se pudo llegar al 100%. El resultado no fue bueno para que quizás sigan apostando”, asegura.

No llegó al 100% porque tuvo que superar una lesión que casi lo retira mucho antes. En junio del 2017 Andy se presentó en el Sudamericano de Mayores de Paraguay y solo pudo correr los 100 metros. Una pubalgia lo sacó de la pista y lo mantuvo fuera durante un año. En mayo del 2018 volvió a competir sin estar del todo recuperado.

Así perdió un año y solo tuvo uno más para prepararse para los Panamericanos. “Para Lima 2019 no estaba al 100%. El tiempo era demasiado corto y en el transcurso hubo traspiés. Hubo un par desgarros por el reacomodo del cuerpo”, nos dice. El tiempo de 10.81 en los 100 metros lo dicen claramente.

Ante la falta de resultados, no encontró el apoyo y resolvió dejar las competencias. “Fue un corte total. Empecé a trabajar con mi preparador físico que me abrió las puertas de su club para tener un ingreso. El profesor Diego Martínez tenía su pequeño centro de alto rendimiento y preparábamos a chicos de diversos deportes. Yo llegué para apoyarlo unos dos o tres meses hasta que se dio la chance de un trabajo más ligado a lo que yo estaba estudiando [NR: administración y negocios]. Era buena esa opción de hacer algo relacionado a mi carrera”, nos cuenta. Empezó como practicante y hoy ya tiene un puesto estable, donde puede seguir creciendo.

Mejores marcas Tiempo Lugar Fecha 100 metros 10.28 - Récord Nacional

(10.30 en el 2014) La Paz 22 abril 2016 200 metros 20.58 - Récord Nacional Cochabamba 24 abril 2016 400 metros 48.41 Barranco 23 junio 2011 Fuente: World Athletics

El presente de Andy

Pese a la forma abrupta en la que se cortó su vida deportiva, Andy sigue agradecido al deporte. Desde los 11 años en que empezó a competir gracias a su entrenador Luis Gala hasta los 25 que tuvo en el 2019, el atletismo le dio todo, entre alegrías y desilusiones, y él destaca eso.

“El deporte está presente en todo. Me ha servido para todo. Me ha formado, ha ayudado a la formación integral en cuanto a temas de actitud, de responsabilidad, de compromiso. Eso me ha sumado un montón para el trabajo que es de mucha carga laboral, de mucha presión y todo eso te ayuda a manejarlo”. Por eso, ahora que mira hacia atrás lo hace orgulloso. “En lo deportivo me queda una gran satisfacción. No me quedé con frustraciones, me quedé muy agradecido. Sabía que por ahí se tenía la idea de luchar una olimpiada, pero no me puedo quejar. Se logró mucho y tengo que estar muy agradecido”, nos dice.

Los récords nacionales de los 100 y 200 metros que se tenían desde hace casi cuatro décadas son sus máximos logros. Con total tranquilidad responde cuando se le pregunta sobre si es consciente que su nombre está en la historia del deporte peruano. “Si sé, fui cada vez más consciente conforme fue pasando el tiempo, de la magnitud de lo que se había logrado y eso llevaba a tener mayor compromiso, mayor responsabilidad. Y sí, puede que pasen mucho tiempo, pero espero que no tantos porque sería estancarnos. Como peruano uno quiere que el país sobresalga. Espero que no pase mucho tiempo, que se pueda seguir apoyando a los nuevos talentos para seguir mejorando y no pasen 37 años. Que no pase eso”, reflexiona.

Alejado de la práctica profesional pero siempre ligado al atletismo. Apoya cada vez que puede al el Club Academia de Barranco del profesor Luis Gala y espera pueda apoyar en la generación de talento. Hoy, con 28 años, si bien no descarta volver a las competencias, reconoce que está complicado. “Sería difícil. Tendría que tomarme un año para entrenar y volver. Sabiendo cómo se lleva esto y por lo que vengo haciendo. El músculo tiene memoria, pero creo que no me queda mucho. Sería complicado el regreso. No lo descarto, pero siendo sincero sería muy complicado porque estoy apostando a futuro. Necesito un sustento, un apoyo para lo que necesito”, dice como conclusión de la conversación.

El Rayo peruano hoy brilla en otros campos de la vida. Ya dejó su huella en el atletismo y el deporte nacional y espera que pronto aparezcan nuevos chicos que lo superen. Eso hablaría de que se está avanzando. Él ya hizo su parte.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Alianza Lima y Sporting Cristal se volverán a ver las caras este domingo 28 de noviembre para definir al campeón de la Liga 1. En el siguiente video te contamos todos los detalles que debes saber sobre la segunda final del campeonato peruano.