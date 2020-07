El retorno de los deportes se va dando de manera gradual y el atletismo volvió esta tarde en el Estadio Atlético de la Videna. Esto se realizó con la presencia de Paola Mautino, Diana Bazalar, Mauricio Garrido y Luis Elespuru quienes cumplieron los protocolos exigidos por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y el Ministerio de Salud.

“Agradecer a la Federación de Atletismo por implementar el protocolo, también a la paciencia de los atletas. Transmito las garantías para que puedan entrenar con tranquilidad. Más de 100 días de aislamiento social no es común, pero vamos a saltar las vallas para salir adelante”, señaló Gustavo San Martín, titular del IPD.

Los deportistas presentes se encontraban trabajando desde casa debido al aislamiento por la pandemia del coronavirus. “Me siento muy bien de volver a entrenar después de estar en casa donde me he mantenido con las indicaciones de mi entrenador Augusto Málaga. He llevado cursos de fisiología del IPD. Ahora hay que ser responsable y al resto de compañeros les pido que tengan un poco de paciencia para que puedan volver”, dijo Diana Bazalar.

El titular de la Federación de Atletismo, Gustavo Cardenas, contó que empezarán con 30 atletas y en la siguiente fase lo harán con los atletas de provincias. Este deportes es el décimo que retorna a entrenar en la Videna. Los primeros fueron los representantes calificados de bádminton y para bádminton, para luego seguir con la gimnasia, judo, levantamiento de pesas y tenis de mesa. Karate, lucha y tiro, fueron los últimos que retornaron a los entrenamientos en la última semana.

ENTRENANDO EN PRIMERA FASE

1.- Lucha amateur

2.- Bádminton / Para bádminton

3.- Levantamiento de Pesas

4.- Karate

5.- Tenis / Tenis en silla de ruedas

6.- Golf

7.- Tiro peruano

8.- Triatlón

9.- Tabla

10.- Vela

11.- Tenis de mesa

12.- Judo

13.- Gimnasia

14.- Natación / natación, aguas abiertas, natación artística, clavados y polo acuático.

15.- Remo

16.- Ecuestre

17.- Squash

18.- Fútbol (FPF – Selección Peruana)

19.- Atletismo

ENTRENANDO EN SEGUNDA FASE

20.- Fútbol (Liga 1)

IMPLEMENTAN ENTRENAMIENTOS EN PRIMERA FASE EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

21.- Ciclismo

22.- Canotaje

23.- Patinaje

24.- Bowling

25.- Hockey

26.- Actividades Subacuáticas

27.- Tiro con Arco

28.- Esgrima

29.- Polo

30.- Esquí Acuático

31.- Billar

32.- Béisbol

33.- Taekwondo

34.- Paleta Frontón

35.- Fisicoculturismo y Fitness

36.- Voleibol

37.- Asociación Nacional Paralímpica del Perú (Diez deportes: 1.- Goalball, 2.- Para ciclismo, 3.- Para natación, 4.- Para Powerlifting, 5.- Judo, 6.- Para tiro, 7.- Boccia, 8.- Fútbol 5 de discapacidad visual, 9.- Fútbol PC – Parálisis cerebral- y 10.- Para atletismo).

